Виталий Козловский с женой отпраздновали первый день рождения сына: фото с пышной вечеринки

Виталий Козловский с женой на днях устроил празднование первого дня рождения сына Оскара. Супруги пригласили на событие самых близких.

Жена Виталия Козловского в деталях показала, как прошла вечеринка ко дню рождения сына. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Бакуменко.

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Сын Виталия Козловского отпраздновал свой первый день рождения на тематической вечеринке. Его и гостей развлекали аниматоры в виде мишек.

На праздновании гостям не было когда соскучиться, ведь звездные родители подготовили много различных элементов. У фотозоны разместили стенд с фото Оскара каждый месяц, где видно, как он рос и менялся. Также показали плакат с его достижениями за первый год жизни.

Гости также имели возможность заполнить анкеты с вопросами об имениннике и книгу пожеланий. Все это родители сложили в специальную памятную коробку, которую откроют на 18-летие мальчика.

Звездные родители подготовили развлечение и для Оскара. Они разложили различные предметы, символизирующие различные профессии, и предложили сыну выбрать что-то одно. Мальчик выбрал игрушечную гитару – похоже, он может пойти по стопам отца.

1 год Оскара. Такое уютное и теплое празднование в кругу близких людей,

– поделилась жена Виталия Козловского.

Как прошел первый день рождения сына Козловского / Фото из инстаграма Юлии Бакуменко

Интересно, что на днях произошло пополнение в другой семье – Анна Кошмал стала мамой во второй раз. Актриса поделилась первыми фото из роддома.

Личная жизнь Виталия Козловского

Виталий Козловский и его возлюбленная Юлия тайно расписались в конце декабря 2023 года. Об этом не знали даже самые близкие люди. Только вечером новоиспеченные супруги пригласили на празднование друзей.

В 2024 году Виталий и Юлия впервые стали родителями. Они назвали сына Оскаром.