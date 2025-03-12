Тарас Цимбалюк поделился, что мама приехала к нему в гости в Киев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актера.
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В столице Тарас и Татьяна Васильевна сделали совместное фото. Актер позировал в широких штанах, кедах и черной кожаной куртке. Его мама тоже выбрала стильный наряд в коричнево-бордовых оттенках – прямых брюках, кофточке и короткой куртке, дополнив образ сумкой.
Мамочка приехала,
– лаконично сообщил Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк с мамой / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка
Пользователи лайками и комментариями отреагировали на семейное фото Тараса Цимбалюка и засыпали их комплиментами:
- "Возле мамы такой скромный";
- "Очень красивая мама";
- "Такой большой маленький мальчик рядом с мамой";
- "Скучает мама по сыну";
- "Какие стильные";
- "Какая шикарная женщина, теперь все понятно, в кого вы удались".
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