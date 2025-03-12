Тарас Цимбалюк поділився, що мама завітала до нього в гості у Київ. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку актора.

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У столиці Тарас та Тетяна Василівна зробили спільне фото. Актор позував у широких штанах, кедах та чорній шкіряній куртці. Його мама теж обрала стильне вбрання у коричнево-бордових відтінках – прямих штанах, кофтинці та короткій куртці, доповнивши образ сумкою.

Матуся приїхала,
– лаконічно повідомив Цимбалюк.


Тарас Цимбалюк з мамою / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Користувачі вподобаннями та коментарями відреагували на сімейне фото Тараса Цимбалюка й засипали їх компліментами:

  • "Біля мами такий скромний";
  • "Дуже гарна мама";
  • "Такий великий маленький хлопчик поруч з мамою";
  • "Сумує мама за сином";
  • "Які стильні";
  • "Яка шикарна жінка, тепер все зрозуміло, в кого ви вдалися".

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