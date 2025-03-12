Тарас Цимбалюк поділився, що мама завітала до нього в гості у Київ. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку актора.
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У столиці Тарас та Тетяна Василівна зробили спільне фото. Актор позував у широких штанах, кедах та чорній шкіряній куртці. Його мама теж обрала стильне вбрання у коричнево-бордових відтінках – прямих штанах, кофтинці та короткій куртці, доповнивши образ сумкою.
Матуся приїхала,
– лаконічно повідомив Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк з мамою / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка
Користувачі вподобаннями та коментарями відреагували на сімейне фото Тараса Цимбалюка й засипали їх компліментами:
- "Біля мами такий скромний";
- "Дуже гарна мама";
- "Такий великий маленький хлопчик поруч з мамою";
- "Сумує мама за сином";
- "Які стильні";
- "Яка шикарна жінка, тепер все зрозуміло, в кого ви вдалися".
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