Тарас Цимбалюк поділився, що мама завітала до нього в гості у Київ. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку актора.

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У столиці Тарас та Тетяна Василівна зробили спільне фото. Актор позував у широких штанах, кедах та чорній шкіряній куртці. Його мама теж обрала стильне вбрання у коричнево-бордових відтінках – прямих штанах, кофтинці та короткій куртці, доповнивши образ сумкою.

Матуся приїхала,

– лаконічно повідомив Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк з мамою / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Користувачі вподобаннями та коментарями відреагували на сімейне фото Тараса Цимбалюка й засипали їх компліментами:

"Біля мами такий скромний";

"Дуже гарна мама";

"Такий великий маленький хлопчик поруч з мамою";

"Сумує мама за сином";

"Які стильні";

"Яка шикарна жінка, тепер все зрозуміло, в кого ви вдалися".

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