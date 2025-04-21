"Маленький цыпленок": Виталий Козловский показал особенную фотосессию с годовалым сыном

Виталий Козловский показал новые кадры со своим годовалым сыном и женой. Семья провела фотосессию по случаю Пасхи.

Поэтому, они решили поделиться некоторыми кадрами с поклонниками и показали, как подрос малыш. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Козловского.

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На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть бэкстейдж съемки, где супруги выбрали сдержанные образы – джинсы и светлый верх, а Оскара одели в желтый костюм.

Христос Воскрес! Маленький цыпленок желает всем Светлой Пасхи и добрых вестей. Чтобы скорее все семьи были вместе,

– отметили Юлия и Виталий под роликом.

Что известно о сыне Виталия Козловского и Юлии Бакуменко

Малыш родился в феврале 2024 года, однако артист сообщил о пополнении в семье лишь через несколько месяцев во время одного из интервью. Тогда же Козловский рассказал, что присутствовал на родах и лично выбирал имя для мальчика.

Прошлой весной родители окрестили Оскара в Михайловском Златоверхом соборе. Крестными стали жена телеведущего Анатолия Анатолича – Юла, и известный украинский продюсер Андрей Игнатченко.

Стоит отметить, что совсем недавно семья Козловского отпраздновала первый день рождения сына.