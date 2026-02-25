Виталий Козловский замиловал редкими фото сына: как Оскар изменился за два года

2 года назад певец Виталий Козловский впервые стал отцом. Его жена Юлия Бакуменко родила сына Оскара.

25 февраля 2026 года певец поздравил малыша с днем рождения и показа его фото из семейного архива. Кадры он распространил на своей странице в инстаграме.

Виталий Козловский посвятил Оскару публикацию.

Сыночек, мой маленький мальчик. Мы такие счастливые, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что угодно с любовью. Ты моя мотивация и мой ежедневный "пендель". Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной,

– написал артист.

Он также выразил благодарность жене и бабушкам сына, которые помогают с его воспитанием.

Юлия Бакуменко в своем инстаграме также показала архивную фотографию с Оскаром, которая была сделана 2 года назад.

Новорожденный Оскар Козловский / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Виталия Козловского?