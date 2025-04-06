"Только недавно родился, а уже сам ходит": Козловский показал, как подрос его сын Оскар

Украинский певец Виталий Козловский порадовал своих поклонников новыми кадрами с сыном Оскаром. Мальчику недавно исполнился год.

Он уже начинает делать первые самостоятельные шаги. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.

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Так, Козловский опубликовал кадры, когда они с женой и сыном проводили вместе время. Как оказалось, Виталий, Юлия и Оскар посетили весеннюю семейную фотосессию к Пасхе.

Как быстро проходит время. Кажется, совсем недавно фотографировали новорожденного, а сегодня Оскар уже почти самостоятельно приходит на съемочную площадку,

– отметил артист.

Виталий Козловский показал, как проводит время с сыном / Скриншоты из инстаграм-сторис

Интересно, что о рождении своего первенца Козловский не сразу рассказал публике. Оскар появился на свет в феврале 2024 года, а объявил Виталий это лишь через несколько месяцев во время интервью. Тогда же Виталий раскрыл, что присутствовал на родах жены и лично выбирал имя для сына.

Прошлой весной Оскара окрестили в Михайловском Златоверхом соборе. Крестными родителями малыша стали Юла, жена телеведущего Анатолия Анатолича, и украинский продюсер Андрей Игнатченко.

Недавно Виталий Козловский с женой отпраздновали первый день рождения сына.