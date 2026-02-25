Мне нужна была сатисфакция, – Козловский о том, как ушел служить из-за выступления в Москве

Виталий Козловский в 2018 году попал в громкий скандал из-за выступления в России на 9 мая. И хотя артист несколько раз просил прощения, иногда ему до сих пор вспоминают об этом инциденте.

Украинский певец прокомментировал упреки в интервью OBOZ.UA. Он признался, что долгое время испытывал чувство вины из-за выступления в Москве.

Возможно, именно поэтому у меня появилось ощущение, что надо идти и защищать страну, стать добровольцем. Это была одна из причин,

– предполагает Козловский.

Исполнитель добавил, что никогда не мог представить, что сосед может поступить так по-жестокому. Но полномасштабная война развеяла наивные мысли и показала другие реалии.

"Мне была нужна какая-то сатисфакция, ощущение, что я полезен, что могу делать что-то для людей и для страны. До того, как пойти служить, много ездил с концертами для военных. А потом пошел служить. И в начале большой войны, весной, я окончательно отказался от русского языка", – сказал Виталий Козловский.

Отметим, по данным издания hromadske, Виталий Козловский уже не находится в армии. В Сухопутных войсках сообщили, что 28 июня 2024 его уволили в запас по приказу командира по семейным обстоятельствам.

Что известно о службе Виталия Козловского?