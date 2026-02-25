Мне нужна была сатисфакция, – Козловский о том, как ушел служить из-за выступления в Москве
- Виталий Козловский попал в скандал из-за выступления в Москве в 2018 году, что побудило его пойти служить.
- Козловский служил в различных военных подразделениях, но был уволен в запас по семейным обстоятельствам 28 июня 2023 года.
Виталий Козловский в 2018 году попал в громкий скандал из-за выступления в России на 9 мая. И хотя артист несколько раз просил прощения, иногда ему до сих пор вспоминают об этом инциденте.
Украинский певец прокомментировал упреки в интервью OBOZ.UA. Он признался, что долгое время испытывал чувство вины из-за выступления в Москве.
К слову Известные имена в рядах ВСУ: кто из знаменитых украинцев служит на фронте
Возможно, именно поэтому у меня появилось ощущение, что надо идти и защищать страну, стать добровольцем. Это была одна из причин,
– предполагает Козловский.
Исполнитель добавил, что никогда не мог представить, что сосед может поступить так по-жестокому. Но полномасштабная война развеяла наивные мысли и показала другие реалии.
"Мне была нужна какая-то сатисфакция, ощущение, что я полезен, что могу делать что-то для людей и для страны. До того, как пойти служить, много ездил с концертами для военных. А потом пошел служить. И в начале большой войны, весной, я окончательно отказался от русского языка", – сказал Виталий Козловский.
Отметим, по данным издания hromadske, Виталий Козловский уже не находится в армии. В Сухопутных войсках сообщили, что 28 июня 2024 его уволили в запас по приказу командира по семейным обстоятельствам.
Что известно о службе Виталия Козловского?
- В июне 2023 года Виталий Козловский получил повестку. Он решил мобилизоваться и поступил в бригаду "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Некоторое время он служил в подразделении артиллерии в Донецкой области.
- Позже стало известно, что Виталий Козловский перевелся в Национальный президентский оркестр. Этот опыт артист вспоминает не слишком положительно: по его словам, это была "самая страшная дедовщина".
- Весной 2024 года артист начал служить в 22 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он проходил службу на Сумщине, впоследствии начал заниматься патронатной службой.
- Виталий Козловский говорит, что расскажет все детали службы уже после завершения войны, чтобы "картина была понятной для всех".