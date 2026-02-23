Журналистка проекта "Тур звездами", который выходит на ютуб-канале Радио Люкс, Наталья Тур пообщалась с Козловским на эту тему на премьере украинского фильма "Мавка. Настоящий миф".

Не пропустите Победитель "Холостячки" Андрей Задворный мобилизовался в Нацгвардию

Наталья Тур отметила, что многие люди не понимали, какие обязанности Виталий Козловский выполнял в армии. Одни говорили, что он был водителем, другие – что музыкантом.

Так, журналистка спросила, может ли артист расставить все точки над "і", а также рассказать, почему завершилась его служба.

Я обязательно расскажу эту историю, когда завершится война: что было, где я был. Но я точно могу сказать, что был и в артиллерии, и музыкантом, и другие у меня были обязательства. После войны я расскажу эту историю полностью для того, чтобы картина была понятной для всех,

– ответил Козловский.

Виталий Козловский в "Туре по звездам": смотрите видео онлайн

Что известно о службе Виталия Козловского?