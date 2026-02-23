Журналистка проекта "Тур звездами", который выходит на ютуб-канале Радио Люкс, Наталья Тур пообщалась с Козловским на эту тему на премьере украинского фильма "Мавка. Настоящий миф".
Наталья Тур отметила, что многие люди не понимали, какие обязанности Виталий Козловский выполнял в армии. Одни говорили, что он был водителем, другие – что музыкантом.
Так, журналистка спросила, может ли артист расставить все точки над "і", а также рассказать, почему завершилась его служба.
Я обязательно расскажу эту историю, когда завершится война: что было, где я был. Но я точно могу сказать, что был и в артиллерии, и музыкантом, и другие у меня были обязательства. После войны я расскажу эту историю полностью для того, чтобы картина была понятной для всех,
– ответил Козловский.
Что известно о службе Виталия Козловского?
В июне 2023 года Виталий Козловский получил повестку. Он присоединился к бригаде Национальной гвардии Украины "Рубеж". Осенью певца перевели в другое подразделение в Киеве.
Впоследствии Козловский начал служить в Национальном президентском оркестре. Весной 2024 года его перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
В Сухопутных войсках рассказали, что с 23 мая 2024 года артист был назначен солдатом резерва 3 запасного взвода 90-й запасной роты воинской части А4718. Официально он начал службу 17 июня. Козловский участвовал в учебных сборах и выступал для военных с целью поддержания морального духа. Однако уже 28 июня Козловского уволили в запас по семейным обстоятельствам.