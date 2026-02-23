Журналістка проєкту "Тур зірками", який виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, Наталія Тур поспілкувалась з Козловським на цю тему на прем'єрі українського фільму "Мавка. Справжній міф".

Наталія Тур зазначила, що багато людей не розуміли, які обов'язки Віталій Козловський виконував в армії. Одні говорили, що він був водієм, інші – що музикантом.

Так, журналістка запитала, чи може артист розставити всі крапки над "і", а також розповісти, чому завершилась його служба.

Я обов'язково розкажу цю історію, коли завершиться війна: що було, де я був. Але я точно можу сказати, що був і в артилерії, і музикантом, і інші у мене були зобов'язання. Після війни я розкажу цю історію повністю для того, щоб картина була зрозумілою для всіх,

– відповів Козловський.

Віталій Козловський у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про службу Віталія Козловського?