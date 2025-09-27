СМИ рассекретили, чем сейчас занимается Виталий Козловский – пишет Show 24 со ссылкой на hromadske.

Так, журналисты обратились в управление коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ с запросом относительно обязанностей Виталия Козловского в армии. В Сухопутных войсках ответили, что 23 мая 2024 года певец был назначен солдатом резерва 3 запасного взвода 90-й запасной роты воинской части А4718. В часть он прибыл из Национального президентского оркестра и официально начал службу 17 июня.

Среди обязанностей Виталия Козловского были: участие в учебных сборах и выступления для военных с целью поддержания морального духа. В то же время непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он не принимал. Уже 28 июня Козловского уволили в запас по приказу командира.

Уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Дела и должность сдал,

– отметили в Сухопутных войсках.

Фактически он пробыл в части менее двух недель.

Правда, в мае 2025 года Виталий Козловский дал интервью, которое вышло на ютуб-канале Марички Падалко.

Артист тогда рассказал, что был переведен в 22-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. В видео он заявил, что службу проходил в Сумской области, а теперь занимается патронатной службой вместе с побратимом.

Патронатную службу после увольнения относительно воинской части А4718 Виталий Козловский не осуществляет и не был выведенным в распоряжение,

– сообщили в ВСУ.

Для справки! Патронатная служба – это поддержка семей погибших и пропавших без вести военных (материальная и психологическая), организация сборов средств и гуманитарной помощи для бригады.

Что о военной службе говорят в команде Козловского?

Пресс-служба певца отметила, что все, что было сказано в интервью Маричке Падалко, является правдой. Сейчас Козловский не находится в армии, а патронатную службу осуществляет от благотворительного фонда "Луч помощи" 22 ОМБр.

