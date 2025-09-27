Она впервые показала малыша публике. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Думанской.

Не пропустите Впервые общались без спешки: Елена Зеленская раскрыла детали встречи с Меланией Трамп

Юлия опубликовала сторис, где показала как муж прогуливается с новорожденным сыном, который сладко спит в коляске. Артистка не была многословной и добавила лишь эмодзи в виде белого сердца.

Юлия Думанская показала мужа с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, малыш родился еще в августе. Об этом тогда сообщили на инстаграм-странице футбольного клуба "Рух", основателем которого является Григорий Козловский.

Что известно о личной жизни Юлии Думанской?

Певица не слишком афиширует подробности об отношениях с мужем. В то же время известно, что они со львовским бизнесменом Григорием Козловским поженились 14 февраля 2018 года. Мужчина старше Юлии на 20 лет.

В 11 годовщину отношений он писал: "Хочу тебя поздравить с нашим днем. В этот день ты впервые за три года моих попыток получить твой номер телефона позвонила, я впервые подарил тебе цветы, у нас было первое свидание, мы впервые поцеловались и в этот день мы признались, что любим друг друга".