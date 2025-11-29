Кроме того, рассекретила крестного отца маленькой Софийки. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Анастасии.
Важно Просто мр*зи, – Квиткова, Решетник и другие звезды показали, как пережили массированную атаку россиян
Модель покрестила дочь 28 ноября в Михайловском златоверхом монастыре.
Будь счастлива моя маленькая. Пусть ангелы и Господь оберегают тебя,
– написала модель.
Она показала фото с Софийкой и кумом. По словам Анастасии, крестный отец ее дочери – будущий генерал.
Что известно о детях Анастасии Субботы?
- "Мисс Украина Вселенная-2019" во второй раз стала мамой 4 июня этого года. Девочка родилась с весом 3 килограмма 170 граммов и ростом 54 сантиметра.
- Анастасия рассказывала, что эта беременность проходила сложнее, чем первая, но она чувствовала себя довольно хорошо.
- Впервые Анастасия родила 10 декабря 2021 года. Старшую дочь модель назвала Елизаветой.
- Первую дочь "Мисс Украина Вселенная" родила от мужчины, с которым пробыла в отношениях 6 лет, однако разошлась из-за домашнего насилия. Софийка же появилась на этот свет от другого мужчины Субботы, которого она называет надежным и заботливым, однако не рассекречивает его личность.