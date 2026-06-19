Сын Натальи Сумской рассказал, готов ли он отправиться на фронт и что думает о тех, кто покинул Украину

Вячеслав Хостикоев – сын известных украинских актёров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева. Он пошёл по стопам своих знаменитых родителей. Мужчина выступает на сцене театра, снимается в кино, а также работает актёром дубляжа.

Сейчас ему 29 лет, поэтому очевидно, что для Хостикоева вопрос мобилизации остается открытым. В интервью РБК-Украина звезда "Безумной свадьбы" откровенно ответил, готов ли он пойти на фронт и что думает о тех, кто покинул Украину в такое трудное время.

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В условиях полномасштабной войны актер неоднократно задумывался о том, чтобы вступить в армию.

Каждый актер, учитывая эти тяжелые времена, балансирует. Сколько раз я уже думал пойти на войну, в хорошую бригаду, к каким-то своим знакомым и бросить все это. Потому что очень много друзей говорят, что там совсем по-другому,

– говорит Вячеслав.

Он также добавил, что на фронте очень опасно. Ты можешь погибнуть или остаться инвалидом на всю жизнь, однако именно в таких условиях забываешь обо всех своих проблемах. На линии соприкосновения у тебя только побратимы и враг.

Вячеслав Хостикоев / Фото РБК-Украина

Хостикоев считает, что одной из причин таких мыслей является контраст между жизнью в тылу и условиями, в которых находятся военные. Ведь в гражданской жизни ты постоянно думаешь о проблемах и можешь даже впасть в депрессию, а когда попадаешь на фронт, то все это сразу исчезает.

Но актер не скрывает, что ему сложно понять, как люди могут находить себя на войне, зная, что каждый день может стать последним.

Но каждая минута может быть последней. Это такой выбор: "Все, я ухожу из этой жизни". Возможно, ты вернешься. Вот Андрей Фединчик, мой хороший друг и мастер дубляжа, он получил ранение и вернулся,

– откровенно рассказал сын Сумской.

А что касается людей, которые покинули Украину в такое сложное время, то Вячеслав не хочет их осуждать. По собственному опыту у него есть немало друзей и одноклассников, которые уехали из страны.

В то же время он подытожил, что, живя в Украине, нужно быть готовым к её защите.

Все люди, которые сейчас находятся на территории Украины, формируют этот эгрегор стойкости, сопротивления, когда каждый стоит за каждого. И когда-нибудь может наступить и твоя очередь, и ты должен быть к этому готов,

– подчеркнул он.

В заключение он отметил, что сейчас существует недопонимание между военными и гражданскими из-за разного жизненного опыта. Хостикоев также призвал помнить, благодаря кому украинцы могут продолжать жить в относительно безопасных условиях.

Кто из украинских звезд недавно вступил в армию?

Финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко присоединился к Силам обороны Украины. Об этом стало известно 15 июня.

Александр Порядинский – победитель "Х-Фактора" – также встал на защиту страны. Сейчас он проходит базовую общевоенную подготовку (БОП).

Также в ряды ВСУ вступил сын украинского актера Богдана Бенюка, Богдан-Гордий Бенюк.