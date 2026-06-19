Зараз йому 29 років, то очевидно, що для Хостікоєва питання мобілізації відкрите. В інтерв'ю РБК-Україна зірка "Скаженого весілля" відверто відповів, чи готовий він піти на фронт і що думає про тих, хто покинув Україну в такий важкий час.

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В умовах повномасштабної війни актор неодноразово думав про те, щоб долучитись до війська.

Кожен актор, враховуючи ці важкі часи, балансує. Скільки разів я думав вже піти на війну, в хорошу бригаду, до якихось своїх знайомих і кинути це все. Бо дуже багато друзів кажуть, що там зовсім по-іншому,

– каже В'ячеслав.

Він також додав, що на фронті дуже небезпечно. Ти можеш загинути або залишитись калікою на все життя, однак саме в таких умовах забуваєш про всі свої проблеми. На лінії зіткнення у тебе тільки побратими та ворог.

В'ячеслав Хостікоєв / Фото РБК-Україна

Хостікоєв вважає, що однією з причин таких думок є контраст між життям у тилу та умовами, в яких перебувають військові. Адже у цивільному житті ти постійно думаєш про проблеми і можна навіть загнати себе у депресію, а коли потрапляєш на фронт, то все це одразу зникає.

Та актор не приховує, що йому складно зрозуміти, як люди можуть знаходити себе на війні, знаючи, що кожен день може стати останнім.

Але кожна хвилина може бути останньою. Це який має вибір бути, що все, я покидаю це життя. Можливо, ти повернешся. От Андрій Федінчик, мій хороший друг і майстер дубляжу, він отримав поранення і повернувся,

– відверто розповів син Сумської.

А що стосується людей, які покинули Україну у такий складний час, то В'ячеслав не хоче їх хейтити. З власного досвіду у нього є чимало друзів та однокласників, які виїхали з країни.

Водночас підсумував, що живучи в Україні, потрібно бути готовим до її захисту.

Усі люди, які зараз знаходяться на території України, формують оцей егрегор стійкості, супротиву, що кожен за кожного стоїть. І колись може й настати і твоя черга, і ти маєш бути до цього готовим,

– підкреслив він.

А підсумував відповідь тим, що зараз існує непорозуміння між військовими і цивільними через різний життєвий досвід. Хостікоєв також закликав пам'ятати завдяки кому українці можуть продовжувати жити у відносно безпечних умовах.

Хто з українських зірок нещодавно долучився до війська?

Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко приєднався до Сил оборони України. Про це стало відомо 15 червня.

Олександр Порядинський – переможець "Х-Фактора" також став на захист країни. Зараз він проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Також до лав ЗСУ долучився син українського актора Богдана Бенюка, Богдан-Гордій Бенюк.