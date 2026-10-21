"Холостяк" Кравцов подарил цветы своей 5-летней дочери и показал их трогательную встречу

Главный герой "Холостяка-15" Вячеслав Кравцов поделился видео со своей пятилетней дочерью Мелиссой. Баскетболист показал, как дарит девочке цветы, и посвятил ей теплые слова.

Семейные кадры спортсмен опубликовал в инстаграме. В ролике он вручает дочери букет, а она что-то рассказывает папе. Видео Кравцов сопроводил короткой подписью о том, какое место Мелисса занимает в его жизни.

Моя маленькая вселенная! У большого папы – маленькая слабость,

– написал баскетболист.

Мелисса родилась в феврале 2021 года в браке Вячеслава с моделью Элиной Руденко. Она является обладательницей титулов "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украины-2015".

Будущие супруги познакомились в соцсетях. В 2019 году Кравцов сделал предложение любимой, и в том же году они поженились. Однако впоследствии пара рассталась.

Рассказывая о причинах развода, спортсмен объяснял, что отношения ухудшились из-за длительной разлуки. По его словам, они с женой не виделись полгода, а общение на расстоянии все чаще сопровождалось ссорами.

Из-за общения на расстоянии мы отдалились… Начали часто ссориться, и через некоторое время сели и обсудили, что лучше всего это прекратить,

– отмечал Кравцов.

Вячеслав Кравцов с бывшей женой / фото из открытых источников

После развода баскетболист продолжает участвовать в жизни дочери и проводить с ней время.

А тем временем уже прошла первая вечеринка в шоу "Холостяк". Одна участница сама взяла розу, а Кристина Горняк рассказала об абьюзе в отношениях с Владимиром Остапчуком.