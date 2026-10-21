Сімейні кадри спортсмен опублікував в інстаграмі. У ролику він вручає доньці букет, а вона щось розповідає татові. Відео Кравцов доповнив коротким підписом про те, яке місце Мелісса посідає в його житті.

Мій маленький всесвіт! У великого тата – маленька слабкість,

– написав баскетболіст.

Мелісса народилася у лютому 2021 року в шлюбі В'ячеслава з моделлю Еліною Руденко. Вона має титули "Міс Тернопіль" та "Віцеміс України-2015".

Майбутнє подружжя познайомилося в соцмережах. У 2019 році Кравцов освідчився коханій, і того ж року вони одружилися. Однак згодом пара розійшлася.

Розповідаючи про причини розлучення, спортсмен пояснював, що стосунки погіршилися через тривалу розлуку. За його словами, вони з дружиною не бачилися пів року, а спілкування на відстані дедалі частіше супроводжувалося сварками.

Через спілкування на відстані ми віддалилися… Почали часто сваритися, і через деякий час сіли й обговорили, що найкраще це припинити,

– зазначав Кравцов.

Вʼячеслав Кравцов з колишньою дружиною / фото з відкритих джерел

Після розлучення баскетболіст продовжує брати участь у житті доньки та проводити з нею час.

А тим часом вже пройшла перша вечірка на шоу "Холостяк". Одна учасниця сама забрала троянду, а Христина Горняк розказала про абʼюз у стосунках з Володимиром Остапчуком.







