Слава Кравцов признался, реально ли по-настоящему влюбиться на "Холостяке"

Главный герой 15-го сезона шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов высказался о том, хватит ли нескольких свиданий, чтобы влюбиться. У финалистки, по его подсчетам, может быть всего четыре-пять таких встреч за весь проект.

О чувствах на шоу баскетболиста спросил Дмитрий Тютюн в программе "Несерьезный разговор". Сначала Кравцов ответил с улыбкой скептика: "Слушай, давай честно, я от имени всех холостяков это скажу, наверное. Кажется, что это невозможно". А затем предложил вспомнить, как обычно проходит первое свидание.

По словам Славы, уже во время знакомства девушка может вызвать сильную симпатию. Но даже после удачной встречи ему нужно время, чтобы понять, что он испытывает к человеку.

Если взять реальную жизнь, когда ты не холостяк, а просто живешь своей жизнью, увидел девушку и провел с ней, скажем, пять свиданий, бывает так, что на первом ты почувствовал драйв, какие-то эмоции. Но это не чувство,

– пояснил Кравцов.

Вячеслав Кравцов с участницей / фото holostyakstb

В обычной жизни, по оценке баскетболиста, может пройти месяц или два, прежде чем двум людям станет по-настоящему хорошо вместе. На проекте же между свиданиями с одной участницей иногда проходит неделя, а до следующей встречи – еще десять дней. В это время главный герой продолжает знакомиться с другими девушками.

Именно поэтому Кравцов сначала и усомнился, можно ли влюбиться за такой короткий период времени. В то же время, по его наблюдениям, на шоу даже несколько встреч воспринимаешь иначе.

Кажется, что этого мало, но почему-то из-за этого другого формата все ускоряется, и ты по-другому это воспринимаешь. И эти форсированные чувства,

– поделился Слава.

Вячеслав Кравцов с участницей / фото holostyakstb

Поэтому Кравцов допускает, что на "Холостяке" можно влюбиться быстрее, чем в обычной жизни. А вот произошло ли это с ним самим и к кому из участниц у него возникли чувства, в этом ответе он не раскрыл.

Кстати, Эктор Хименес-Браво неожиданно захотел стать новым "Холостяком", а Решетник ему ответил.