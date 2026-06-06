Новый "Холостяк" Вячеслав Кравцов рассказал, какие девушки ему нравятся

Осенью состоится премьера 15 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". На этот раз девушки будут бороться за сердце Вячеслав Кравцов – капитана Национальной сборной Украины по баскетболу.

В эксклюзивном блиц-интервью СТБ Кравцов рассказал, какие девушки ему нравятся. Соответствующее видео опубликовали на официальной инстаграм-странице телеканала.

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Вячеслав Кравцов поделился, что для него неважен рост будущей избранницы. Баскетболист считает, что для любви нет никаких препятствий. Для мужчины главное, чтобы были чувства.

У высоких девушек больше шансов. Но лестницы точно не надо брать. Во-первых, у меня хороший слух. Во-вторых, если надо, я подниму человека и будем смотреть глаза в глаза,

– отметил Кравцов.

Для справки! Рост Вячеслава Кравцова – 212 сантиметров.

Спортсмену нравятся девушки, которые развиваются и самосовершенствуются. Кравцов добавил, что его возлюбленная должна уважать личное пространство своего партнера, быть красивой, воспитанной, искренней и доброй.

По словам Вячеслава, девушке не обязательно интересоваться баскетболом. Мужчине достаточно, чтобы она отличала баскетбольный мяч от футбольного.

Кравцов также рассказал, что для него здоровые отношения.

Когда вам нравится проводить время вместе. Когда есть какие-то интересы, их не должно быть много. Когда есть уважение друг к другу. Когда уютно дома. Когда поддерживаете, помогаете друг другу,

– поделился баскетболист.

Краткая биография Вячеслава Кравцова

Вячеслав Кравцов родился в Одессе. В 11 лет парень начал заниматься баскетболом. В 17 лет он переехал в Киев, а уже в 18 – 19 начал играть за Национальную сборную Украины.

Мужчина развил карьеру и за рубежом. Он играл в Европе, Азии и США, выступал в НБА в составе Detroit Pistons и Phoenix Suns. Уже более 10 лет возглавляет Национальную сборную Украины по баскетболу.

Кравцов имеет морской логистический бизнес. Бывшая жена спортсмена – украинская модель Элина Руденко. Они воспитывают пятилетнюю дочь Мелиссу.

В биографии Вячеслава есть и скандальная страница. Уже во время российско-украинской войны он подписал контракт с московским ЦСКА, из-за чего нарвался на критику, когда стал новым "Холостяком".