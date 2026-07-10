Пришлось сменить профессию: как сейчас живет хореограф Влад Яма, который покинул Украину

В последние годы Влада Яму не слишком любят в информационном пространстве, ведь его осуждают за то, что он уехал из Украины во время войны и не вернулся. Коллеги также не сдерживают своих эмоций, когда рассказывают о знаменитых мужчинах-беглецах.

Но сейчас наиболее интересными остаются два вопроса – как он уехал из Украины и чем зарабатывает на жизнь за границей. На эти вопросы 24 Канал даст ответы далее в материале.

Как Влад Яма уехал из Украины

По словам хореографа, 24 февраля 2022 года он находился в Украине и занимался эвакуацией родителей из Запорожья. Он рассказал, что вывез своих родителей в Прикарпатье примерно на 5–6 день войны. Отец и мать Ямы пробыли там 2,5 месяца. Позже хореограф с семьей был в Европе, а оттуда отправился в США. Однако как ему удалось выехать из Украины – вопрос остается открытым.

Сама Лилиана в сентябре 2022 года решила через Instagram-сторис пообщаться с подписчиками. У женщины поинтересовались, почему ее муж не обеспечил своей семье безопасность за границей, а сам не вернулся в Украину, чтобы защищать страну от российского оккупанта.

Яма ответила, что благодарна своему мужу за то, что сейчас они в безопасности, и бессодержательно написала о "своих причинах", добавив, что "уважает выбор каждого".

Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему,

– написала жена Влада Ямы.

Влад Яма с женой / Фото из инстаграма

Где сейчас Влад Яма и как зарабатывает на жизнь

Из Европы он с женой и сыном переехал в США. Сначала хореограф рассказывал, что проводит благотворительные мастер-классы, а жена Лилиана занимается воспитанием сына. Однако не все так просто.

Однажды Яма оказался в центре скандала, ведь его неоднократно замечали в компании россиян. Например, ранее он рассказывал, что работает в американской студии MIAMI DANCE ACADEMY, в коллективе которой есть россияне. В ноябре 2024 года в СМИ появилась информация, что Влад Яма развлекался на "русской вечеринке" в Чикаго. Танцор работал диджеем.

Однажды он опубликовал фото из отпуска, а в комментариях его спросили, не из Купянска ли или Херсона эти кадры. Яма же ответил, что это "Ужгород". Кроме того, он добавил, что закон не нарушал и ему не за что оправдываться.

Перепалка Влада Ямы с комментаторшей / Скриншот из инстаграма

В декабре 2025 года танцор впервые за 4 года встретился с родителями. Родственники прилетели из Украины в Майами, ведь именно там живет Яма.

Влад Яма с женой и родителями / Фото из инстаграма танцора

А что касается заработка, то, как оказалось, эта тема для семьи сейчас довольно сложная. На днях Лилиана Яма поделилась в соцсетях, что ее муж освоил новые направления деятельности. Теперь он работает диджеем, ведущим мероприятий, а также организует танцевальные интерактивы для публики.

Влад Яма работает диджеем: смотрите видео онлайн

Сама же Лилия активно помогает мужу, выполняя обязанности его менеджера. Но, несмотря на все это, жена хореографа отметила, что сейчас они переживают непростой период. Она не раскрыла подробностей, однако подчеркнула, что обязательно справится.