Привык к критике: чем известен финалист Нацотбора Влад Шериф, который начал карьеру с чистого листа

Украинский певец Влад Шериф уже имеет опыт участия в песенных конкурсах, а Нацотбор на Евровидение стал для него еще одним испытанием. Артист и автор песен выступит в финале отбора с песней Wind of Change, которая рассказывает о пути человека к мечте.

По словам музыкального продюсера Тины Кароль, Влад Шериф едва ли не мощнее всех проявил себя на прослушиваниях к финалу Национального отбора на Евровидение. И вокал – это не единственное, чем будет удивлять певец. 24 Канал расскажет больше о биографии и карьере Влада Шерифа, смысл его песни и мысли о хейте и конкуренции.

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Чем известен Влад Шериф

26-летний украинский поп-исполнитель родился в Харькове. Он впервые продемонстрировал свои умения на школьном конкурсе талантов, где победил с песней "Молитва" Марии Шерифович. Именно это выступление вдохновило певца создать псевдоним – Влад Шериф.

В 2023 году Влад стал полуфиналистом шоу "Голос страны" 13 сезон. Тогда он развернул кресла всех тренеров и выбрал команду Артема Пивоварова.

Влад Шериф на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

В следующем году Влад Шериф принял участие в Нацотборе-2024 – он был бэк-вокалистом Jerry Heil и alyona alyona, помог дуэту одержать победу.

Теперь Влад Шериф лично стал финалистом конкурса. Его песня Wind of Change призывает людей мечтать, действовать здесь и сейчас и пользоваться возможностями, которые мы имеем каждый день. Перед конкурсом певец удалил все свои предыдущие треки, начав карьеру певца с чистого листа.



Влад Шериф / Фото пресс-службы

Главные смыслы песни Влада Шерифа для Нацотбора

Для Национального отбора-2025 Влад Шериф создал песню Wind of Change. Исполнитель признался, что ее первая версия была украиноязычной. Певец не решился ее презентовать из-за чрезмерной откровенности.

Первая версия песни была на украинском, но я не решился ее выпустить, потому что она получилась очень откровенной: о чувствах человека, который много времени шагает к своей мечте и часто стоит на распутье мыслей и думает, какой путь выбрать на этот раз, чтобы наконец достичь своей цели. Мелодия, которую я написал, не давала покоя и тогда я решил перевести песню на английский, чтобы мои личные смыслы были не столь открытыми,

– рассказал Влад Шериф.

Влад Шериф – Wind of Change: слушайте песню онлайн

Влад Шериф о конкуренции, хейт и месседж для Евровидения

Среди финалистов Нацотбора Евровидения-2025 Влад Шериф не видит конкурентов. Ведь считает, что каждый, кто прошел в десятку – достоин представить Украину. По его мнению, выбрать лучшего должны зрители.

Но финалисты, за которыми я сам наблюдаю и мне нравятся их песни – группа Ziferblat и Krylata. А еще очень запомнились песни из лонглиста – Grisana и Кристины Стариковой,

– поделился певец.

Заметим, все песни Национального отбора на Евровидение-2025 можно прослушать онлайн. Уже 8 февраля финалисты вживую будут исполнять свои треки.

Нацотбор часто становится поводом не только для обсуждений, но и скандалов и хейта. Влад Шериф признался, готов ли к возможному негативу в его сторону.

"Я привык к критике, потому что веду свой блог много лет, где неоднократно сталкивался с хейтом. Уже давно принял тот факт, что не могу нравиться абсолютно всем и считаю это нормальным. Но знаю что большинство моих читателей меня поддерживают и я благодарю их за это", – сказал певец.



Влад Шериф / Фото пресс-службы

Влад Шериф также назвал месседж, что будет для него главным в случае победы на Нацотборе

Мы, украинцы, сейчас проживаем очень сложный период нашей жизни, но это позволило нам понять, как важно ценить каждый день. Мой главный месседж для всего мира: каждый день – не просто очередные 24 часа. Это новая страница нашей жизни, полна возможностей, которые мы должны использовать здесь и сейчас. Потому что воплощать мечты в жизнь – всегда актуально,

– поделился исполнитель.

Влад Шериф будет открывать финал Нацотбора-2025, то есть будет выступать под номером 1.