После волны критики: блогерша Роговенко сказала, платила ли взятку, чтобы вывезти бывшего в США

В социальных сетях распространилась информация о том, что инфлюенсер и участница проектов "Супермодель по-украински" и "Від пацанки до панянки" Влада Роговенко якобы незаконно помогла своему мужу выехать из Украины. Сама блогерша уже отреагировала на эти слухи.

В своем телеграм-канале Роговенко заявила, что эти слухи являются ложными, пишет Show24.

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Так, на днях в своих инстаграм-сторис Влада отвечала на вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался, помогала ли она своему бывшему с переездом в США. Роговенко ответила "да" и что заплатила за это 15 тысяч долларов.

Я это сделала только ради его мамы. Я всегда с ней хорошо общалась, когда она позвонила с просьбой, то я не смогла этой женщине отказать,

– сказала тогда блогерша.

Большинство подписчиков подумали, что Влада заплатила за выезд своего бывшего в Америку, а она имела в виду, что помогла бывшему тогда, когда переехала в США. По ее словам, она погасила долг мужчины, потому что ему и его матери угрожали.



Влада Роговенко отдала долг за своего бывшего / Скриншот из телеграм-канала

К тому же в сети предположили, что речь идет о бывшем муже Роговенко, Александре Колисниченко, который в конце прошлого года приехал к ней в Америку. Однако Роговенко уточнила: речь шла не о нем, а о бывшем парне, который остается в Украине.

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Что касается выезда Александра Колисниченко, Влада отметила, что не причастна к этому. Известно лишь, что у мужчины есть серьезные проблемы со здоровьем – с ногой и спиной. Кроме того, он якобы ухаживает за больным раком отцом. Также Роговенко добавила, что они с Александром еще официально не развелись, а его мама умерла.



Влада Роговенко рассказала о выезде Александра Колесниченко за границу / Скриншот из телеграм-канала

Напомним, в прошлом году Влада Роговенко попала в базу "Миротворец" после своих заявлений на фоне российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет", который состоялся 8 июля. Она тогда призвала Владимира Зеленского ехать и договариваться о мире с Россией, назвав президента "клоуном".

Влада Роговенко в базе "Миротворец" / Скриншот из сети

Сейчас она живет с двумя сыновьями за границей, а свои соцсети продолжает вести на русском языке.