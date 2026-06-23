Повысили на 200 гривен, – Владимир Бебешко раскрыл размер своей пенсии
Украинский продюсер Владимир Бебешко сейчас находится в Варшаве, но не получает денежной помощи как беженец. Мужчина рассказал, на что он живет и получает ли он пенсию.
69-летний Владимир Бебешко последние три года проживает в Польше. Об этом он рассказал в интервью Славе Дёмину.
К теме "Не ходил и не говорил" — продюсер Бебешко впервые рассказал, что перенёс инсульт
Продюсер поселился в Варшаве из-за проблем со здоровьем. Однако там он получает украинскую пенсию, которая начисляется ему на карту.
Повысили на 200 гривен. Сейчас 3500,
– раскрыл сумму пенсии Бебешко.
Владимир Бебешко не получает дополнительной финансовой помощи от Польши. Поэтому живет на сбережения.
"У меня есть деньги, я их заработал. Трачу то, что осталось. Еще немного денег осталось", – поделился продюсер.
Интервью с Владимиром Бебешко: смотрите видео онлайн
Почему Владимир Бебешко живет в Польше?
Три года назад легендарный продюсер перенес инсульт. Из-за этого он решил поселиться в Варшаве. В частности, там он проходил реабилитацию.
Владимир Бебешко рассказал, что проблемы со здоровьем были довольно серьёзными. Однако теперь он снова ходит, говорит и сочиняет музыку.
Бебешко много гуляет на свежем воздухе и занимается физкультурой. Как отметил продюсер, причиной инсульта стали война и постоянный стресс.