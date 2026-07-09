Бражко показал редкие кадры с Дашей Квитковой и нежно поздравил ее с днем рождения

9 июля украинская блогерша Даша Квиткова отмечает день рождения. В этом году ей исполнилось 28 лет.

Одним из первых звезду поздравил ее супруг, 24-летний футболист Владимир Бражко, с которым они всего месяц назад официально стали мужем и женой. Трогательное поздравление для любимой он опубликовал на своей странице в инстаграме.

Бражко распространил подборку архивных снимков с любимой. Среди них – как роскошные кадры с фотосессий Даши, так и уютные домашние фото. Также в серии фотографий можно увидеть совместные снимки супругов.

Лучший "трансфер" в моей жизни. С днем рождения, любимая,

– написал футболист в публикации.

В Instagram Stories он также трогательно признался Даше в любви, написав, что безгранично ее любит.

Владимир Бражко поздравил Дашу Квитковую с днем рождения / Скриншот из инстаграма-сторис

Квиткова не осталась в стороне и в комментариях к посту мужа также написала, что любит его.

Даша Квиткова отреагировала на поздравление от Владимира Бражко / Скриншот из Instagram-сторис

А о том, как развивались отношения Даши Квитковой и Владимира Бражко – читайте в материале нашей редакции.