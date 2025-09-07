Футболист "Динамо" Бражко сделал предложение Даше Квитковой: сколько стоит ее кольцо
- Футболист "Динамо" Владимир Бражко, вероятно, сделал предложение блогерше Даше Квитковой с кольцом от Cartier.
- Его стоимость колеблется от 82 до 132 тысяч долларов.
6 сентября стало известно, что футболист "Динамо" Владимир Бражко сделал предложение своей девушке, блогеру Даше Квитковой. Пара уже поделилась фото с момента предложения руки и сердца.
Особое внимание привлекло кольцо Даши, поэтому СМИ уже рассекретили стоимость украшения, передает Show 24.
Так, вероятно, что Владимир сделал предложение руки и сердца с кольцом от Cartier, стоимость которого на сайте бренда колеблется от 82 до 132 тысяч долларов – все зависит от выбранного размера камня.
В центре украшения – бриллиант грушевидной формы, который обрамлен мелкими камнями.
Кольцо, которое похоже на то, с которым Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой / Скриншот с сайта Cartier
Кольцо изготовлено из платины 950/1000 – это означает, что 95% металла составляет чистая платина, а остальные 5% – примеси, которые добавляют прочности.
Для справки! Платина 950/1000 считается очень высоким показателем чистоты. Чем ближе число к 1000, тем дороже и качественнее металл.
Что известно об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражка?
- О романе Квитковой и Бражка впервые заговорили еще в мае этого года. Тогда внимательные подписчики заметили похожие фотографии на их страницах в соцсетях, а также активные лайки и комментарии друг другу. Инсайдеры предполагали, что пара встречается уже несколько месяцев.
- Потом Квиткову и Бражка увидели вместе на свадьбе другого игрока киевского клуба – Максима Дячука, который женился на своей возлюбленной Марии.
- В июле, на день рождения Даши, Владимир уже официально подтвердил их отношения, публично поздравив возлюбленную. Известно, что Квиткова старше своего избранника: ей 27 лет, а футболисту – 23.
- Даша уже успела познакомить Бражка со своим сыном от первого брака, Львом. Судя по фото и видео, которыми делится пара, мальчик прекрасно ладит с бойфрендом мамы.