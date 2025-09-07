Футболіст "Динамо" Бражко освідчився Даші Квітковій: скільки коштує її каблучка
- Футболіст "Динамо" Володимир Бражко, ймовірно, зробив пропозицію блогерці Даші Квітковій з каблучкою від Cartier.
- Її вартість коливається від 82 до 132 тисяч доларів.
6 вересня стало відомо, що футболіст "Динамо" Володимир Бражко освідчився своїй дівчині, блогерці Даші Квітковій. Пара вже поділилася фото з моменту освідчення.
Особливу увагу привернула каблучка Даші, тож ЗМІ вже розсекретили вартість прикраси, передає Show 24.
Так, ймовірно, що Володимир зробив пропозицію руки та серця з каблучкою від Cartier, вартість якої на сайті бренду коливається від 82 до 132 тисяч доларів – усе залежить від обраного розміру каменю.
У центрі прикраси – діамант грушоподібної форми, який обрамлений дрібними камінцями.
Каблучка, яка схожа на ту, з якою Володимир Бражко освідчився Даші Квітковій / Скриншот з сайту Cartier
Каблучка виготовлена з платини 950/1000 – це означає, що 95% металу становить чиста платина, а решта 5% – домішки, які додають міцності.
Для довідки! Платина 950/1000 вважається дуже високим показником чистоти. Чим ближче число до 1000, тим дорожчий і якісніший метал.
Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка?
- Про роман Квіткової та Бражка уперше заговорили ще у травні цього року. Тоді уважні підписники помітили схожі світлини на їхніх сторінках у соцмережах, а також активні лайки й коментарі одне одному. Інсайдери навіть припускали, що пара зустрічається вже кілька місяців.
- Згодом Квіткову й Бражка побачили разом на весіллі іншого гравця київського клубу – Максима Дячука, який одружився зі своєю коханою Марією.
- У липні, на день народження Даші, Володимир уже офіційно підтвердив їхні стосунки, публічно привітавши кохану. Відомо, що Квіткова старша за свого обранця: їй 27 років, а футболістові – 23.
- Даша вже встигла познайомити Бражка зі своїм сином від першого шлюбу, Левом. Судячи з фото й відео, якими ділиться пара, хлопчик чудово ладнає з бойфрендом мами.