Певец и актер Владимир Дантес откровенно поделился своим отношением ко временным разрывам между влюбленными. Артист признался, что считает предложение пожить отдельно обычной трусостью и страхом признаться в утрате чувств.

Владимир Дантес говорит, что никогда не практиковал временные разрывы со своими бывшими, однако среди его окружения есть те, кто переживал подобный эмоциональный опыт. Об этом он рассказал в проекте BACKSTAGE на Люкс FM. По наблюдениям звезды, желание побыть в одиночестве и отдохнуть от партнера чаще всего охватывает людей в возрасте от 25 до 35 лет, когда происходит переоценка ценностей.

К идее разойтись на некоторое время, чтобы потом снова попытаться склеить разбитую чашку, артист относится крайне скептически. Он убежден, что за предложением сделать перерыв скрывается обычное нежелание брать на себя ответственность за неизбежный финал истории.

Это инфантильная позиция. Предложить паузу – это бояться сказать, что я тебя больше не люблю. Это страх причинить боль, ведь ты и сам не понимаешь, что чувствуешь. Тебе хорошо с этим человеком, но ты не знаешь, как об этом говорить,

– пояснил Владимир.

По мнению исполнителя, вместо того чтобы сесть за стол переговоров и честно обсудить проблемы, партнеры просто выбирают самый легкий путь и откладывают сложное решение на потом. Такая неопределенность создает иллюзию безопасного выхода из ситуации, но на самом деле совсем не помогает разобраться в настоящих чувствах и лишь затягивает мучительный процесс.



Делал ли Дантес паузу в отношениях / Фото из инстаграма volodymyrdantes

Также во время беседы певец приоткрыл завесу съемочного процесса и поделился секретами того, как создаются откровенные романтические сцены в кино. Кроме того, он признался, как его нынешняя девушка реагирует на страстные экранные поцелуи с другими женщинами. Дантес говорит, что накануне все обсуждает с любимой, а на съемочной площадке соблюдает максимальную деликатность.

Сейчас артист оставил сложные любовные истории в прошлом, наслаждается гармонией в личной жизни и строит новые отношения с маркетологиней Анастасией Неправдой. Недавно возлюбленная исполнителя показала домашнее фото, на котором он уютно отдыхает в постели под одеялом вместе с их собакой Василием.