Возлюбленная Владимира Дантеса опубликовала домашнее фото певца в постели

Фотография была опубликована маркетологом на своей странице в инстаграме. На черно-белом снимке Дантес лежит в постели в комнате с панорамным окном. Музыканта почти не видно из-под одеяла, а рядом с ним уютно устроился пушистый питомец. Анастасия дополнила кадр символом разбитого сердца.

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Владимир Дантес / фото anastasia_nepravda

Это не первая совместная публикация влюбленных. Ранее они уже показывали романтические совместные фото. В то же время подробно рассказывать о своем романе пара не спешит. Дантес ранее отмечал, что больше не хочет выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда / фото anastasia_nepravda

Внимание к отношениям певца и Неправды привлекли их летние посты. В конце июня, в день своего 38-летия, артист опубликовал фото поцелуя с девушкой, лицо которой не показал. Тогда же Анастасия поздравила мужчину, которого назвала своей любовью.

Подписчики узнали Дантеса по татуировке на руке, а впоследствии заметили похожие кадры на страницах обоих. С тех пор влюбленные делятся отдельными моментами своей жизни, а певец оставляет комментарии под публикациями Анастасии. Неправда работает маркетологом в сфере киберспорта.

Кстати, ранее Владимир Дантес состоял в отношениях с бизнес-леди Дашей Кацуриной. Они жили вместе, певец участвовал в жизни ее детей от предыдущего брака. Собаку Василия пара также завела во время этих отношений.