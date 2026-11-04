Кохана Володимира Дантеса показала домашнє фото співака в ліжку

Фото маркетологиня опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. На чорно-білому знімку Дантес лежить у ліжку в кімнаті з панорамним вікном. Музиканта майже не видно з-під ковдри, а поруч із ним зручно вмостився пухнастий улюбленець. Анастасія доповнила кадр символом розбитого серця.

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Володимир Дантес / фото anastasia_nepravda

Це не перша спільна публікація закоханих. Раніше вони вже показували романтичні фото разом. Водночас докладно розповідати про свій роман пара не поспішає. Дантес раніше зазначав, що більше не хоче робити особисте життя надбанням публіки.

Володимир Дантес та Анастасія Неправда/ фото anastasia_nepravda

Увагу до стосунків співака й Неправди привернули їхні літні дописи. Наприкінці червня, у день свого 38-річчя, артист опублікував фото поцілунку з дівчиною, обличчя якої не показав. Тоді ж Анастасія привітала чоловіка, якого назвала своїм коханням.

Підписники впізнали Дантеса за татуюванням на руці, а згодом помітили схожі кадри на сторінках обох. Відтоді закохані діляться окремими моментами свого життя, а співак залишає коментарі під публікаціями Анастасії. Неправда працює маркетологинею у сфері кіберспорту.

До речі, раніше Володимир Дантес перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Вони жили разом, співак брав участь у житті її дітей від попереднього шлюбу. Собаку Василя пара також завела під час цих стосунків.