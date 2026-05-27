История любви Владимира и Екатерины Остапчук, которые скоро эмигрируют в Канаду

Уже скоро Владимир и Екатерина Остапчуки эмигрируют в Канаду, где живут дети шоумена от брака с Еленой Войченко: дочь Эмилия и сын Александр-Эван. Блогерша сообщила, что сегодня их последний день в Киеве.

Девичья фамилия Екатерины – Полтавская. Она является третьей женой Владимира и родила ему сына Тимофея. Что известно об отношениях Остапчуков, читайте в материале 24 Канала.

Знакомство и начало отношений

Екатерина познакомилась с Владимиром в 2022 году. Ведущему заблокировали страницу в инстаграме, а девушка помогала ее восстановить. Позже между ними завязалось общение.

Блогерша признавалась, что сначала подумала, что Остапчук наглый, поскольку даже не поблагодарил ее, когда страницу разблокировали. Однако Полтавская написала, что хотела бы, чтобы Владимир был ведущим на ее свадьбе и сделал скидку, на что мужчина согласился. Ведущий подписался на Екатерину в инстаграме, но написал где-то через 3 месяца.

Впоследствии Владимир и Екатерина встретились и проговорили 5 часов. На следующий день Остапчук снова предложил встретиться, но девушка отказалась, ведь ее смущала разница в возрасте и то, что у него недавно завершились отношения. Напомним, что до Полтавской мужчина был женат на нотариусе Кристине Горняк.

Однако блогерша и ведущий продолжали переписываться и Екатерина согласилась встретиться еще раз. В конце встречи Остапчук дал девушке ключи от своей квартиры и сказал: "Если будет такая ситуация, что будет поздно и ты не будешь успевать домой, то можешь написать мне и моя вторая комната всегда будет твоей".

История знакомства Владимира и Екатерины / Скриншоты из инстаграма блогерши

На следующий день Екатерина приехала к Владимиру и с тех пор они не расставались. Дату начала своих отношений влюбленные считают 4 октября, когда ведущий развелся с Горняк.

Женитьба и рождение сына

В феврале 2023 года Остапчук намекнул, что женился на возлюбленной. Он опубликовал фото с паспортного сервиса, которое сопровождалось подписью, где была дата 22.02.2023.

Через год Екатерина подтвердила, что они официально оформили отношения. Она взяла фамилию мужа. Блогерша поделилась, что они решили пожениться спонтанно, не знали даже родители.

Как оказалось Остапчуки расписались 6 марта 2024-го. В этом году они отпраздновали 2-ю годовщину брака.

Владимир и Екатерина Остапчуки / Фото из инстаграма блогерши

В июле 2024 года Екатерина объявила о беременности. 10 декабря Остапчуки стали родителями. У супругов родился сын, которого они назвали Тимофеем.

Владимир и Екатерина Остапчуки с сыном / Фото из инстаграма блогерши

Остапчуки намекнули, что сыграли свадьбу

Вчера СМИ начали писать, что Остапчуки сыграли тайную свадьбу под Львовом – в загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa. Дело в том, что Екатерина опубликовала фото в свадебном платье, а Владимир был в классическом черном костюме. На одном из кадров можно увидеть и их сына Тимофея.

Остапчуки намекнули на свадьбу / Скриншоты из инстаграма Екатерины

В то же время пока супруги не подтвердили информацию, что распространяется по сети, ведь это могла быть рекламная съемка. Однако еще раньше Екатерина делилась, что они с Владимиром хотят сыграть свадьбу в 2026 году.

Почему Остапчуки эмигрируют в Канаду?

О переезде в Канаду семья начала задумываться еще год назад, а окончательно приняла соответствующее решение, когда дом ведущего, расположенный в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области, пострадал в результате российского обстрела 22 февраля.

Остапчук является резидентом Канады. Кроме того, он сдал экзамен и получил водительские права. Екатерина также рассказала, что муж учился в университете в Канаде и теперь может преподавать в местных вузах, и заверила, что карьеру ведущего он не оставит.

Жена Остапчука делилась, что они уезжают из Украины 30 мая. 31 мая Владимир должен провести свадьбу в Риме и оттуда семья уже отправится в Канаду.