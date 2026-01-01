Владимир и Елена Зеленские появились в вышиванках на Новый год: сколько стоят их образы

Президентская чета Владимир и Елена Зеленские 31 декабря опубликовали традиционный новогодний портрет. Внимание публики привлекли наряды первой леди и президента Украины.

Они выбрали стильные образы от украинских брендов. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Владимира Зеленского.

Первая леди позировала на фото в белой вышитой рубашке "Зоряна" от Gunia Project. Ее стоимость на сайте бренда составляет 8 200 гривен. Модель имеет прямой силуэт и широкие манжеты, ее изюминкой является вышивка бисером, выполнена вручную. Орнамент на рубашке создали по мотивам стенных росписей на Днепропетровщине.

Вышитая рубашка как у Елены Зеленской / Скриншот с сайта Gunia

Вышиванку дополнили черные классические брюки и элегантные серьги-подвески с жемчужинами.

Для портрета Елене Зеленской сделали мягкие локоны с объемом и праздничный макияж.

Что известно о наряде Владимира Зеленского?