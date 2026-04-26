Малоизвестные факты из жизни Владимира Ивасюка, которые должен знать каждый

Каждый год, в конце апреля, когда природа уже полностью просыпается после зимнего сна, Украина вспоминает одного из самых легендарных артистов – Владимира Ивасюка. Его "Червона рута" стала символом целой эпохи национального возрождения. Он прожил всего 30 лет, но оставил после себя наследие, которое не постичь за всю жизнь.

Мы привыкли называть его композитором-легендой, однако за этим статусом скрывается живой человек: вундеркинд, бунтарь, полиглот, врач и художник. 24 Канал собрал самые интересные, а иногда и малоизвестные факты из его недолгого, но яркого пути.

Имя и первый конфликт с системой

Мало кто знает, что своим именем Владимир обязан литературным предпочтениям отца. Михаил Ивасюк назвал сына в честь сразу двух своих любимых поэтов – Владимира Сосюры и Владимира Самойленко.

Жизнь гения с детства сопровождали испытания. В школе он был одним из лучших учеников и претендовал на золотую медаль. Однако во время прогулки по парку кто-то из компании друзей набросил картуз на бюст Ленина. Плохо закрепленный бюст упал. За этот инцидент будущего композитора исключили из комсомола и едва не лишили аттестата. Этот случай стал его первым конфликтом с советской системой, который продлится всю жизнь.



Владимир Ивасюк с папой / Фото со страницы памяти Ивасюка

Вечный студент и диплом медика

Ивасюк был человеком невероятной работоспособности и жажды знаний. Он имел два высших образования. Несмотря на проблемы с комсомолом из-за "дела Ленина", ему удалось закончить Черновицкий медицинский институт (впоследствии перевелся на учебу во Львов).

Получив диплом врача, он не оставил музыку, а поступил во Львовскую консерваторию имени Лысенко на композиторский факультет. Его кумиром и учителем был Анатолий Кос-Анатольский.

Владимир Ивасюк во время учебы в мединституте, Черновцы, 1972 год / Фото из архива журнала "Країна"

Появление "Руты": ночные записи

Легендарная "Червона рута" могла бы звучать совсем по-другому. Сначала Ивасюк задумывал ее как лирическую балладу, но впоследствии сократил текст, чтобы мелодия легче запоминалась. На создание шедевра его вдохновила древняя гуцульская легенда о волшебном зелье – червону руту, которая дарит вечную любовь. Три года он путешествовал карпатскими селами, исследуя фольклор, прежде чем родилась та самая мелодия.

Премьера песни 13 сентября 1970 года в прямом эфире стала сенсацией. Но мало кто знает о бытовых деталях той записи. Из-за плотного графика студии, работать над песней приходилось ночью.

Первая исполнительница песни (вместе с Ивасюком) Елена Кузнецова вспоминала: "Режиссер и Володя тихонько стучали в окошко, вызывая меня. Нам давали время с полуночи до шести утра".

Первое исполнение песни "Червона рута" на Театральной площади в Черновцах 13 сентября 1970 года / Фото из архива журнала "Країна"

Он был одним из самых популярных композиторов СССР, но наотрез отказывался писать музыку на русские тексты. Он считал себя исключительно украинским композитором, и это его "западное" (проукраинское) мировосприятие раздражало власть. Он раз за разом при странных обстоятельствах не получал композиторских премий. Его не внесли в список Шевченковской премии, которую получила театральный спектакль "Знаменосцы", для которой Ивасюк написал музыку. Не получил он и премии Николая Островского, хотя его кандидатуру рекомендовали 12 членов правления Совета клуба творческой молодежи.

Художник, который играл на 5 музыкальных инструментах

Талант Ивасюка не ограничивался музыкой. Он был мультиинструменталистом – свободно владел игрой на скрипке, фортепиано, виолончели, альте и гитаре.

Кроме того, он обладал редким даром художника. Владимир прекрасно рисовал: его кисти принадлежат реалистичные пейзажи, портреты (в частности автопортреты) и остроумные шаржи.

Феноменальная работоспособность

Друзья и коллеги вспоминали его бешеную работоспособность. Однажды, когда срочно нужна была партитура для шестидесяти инструментов, Ивасюк, не имея под рукой ни одной записи, написал ее по памяти за одну ночь. Он оставил после себя огромное наследие: 107 песен и 53 инструментальных произведения.

Обстоятельства смерти

24 апреля 1979 года Владимир исчезает. Родители подают заявление в полицию и с 27 апреля по 11 мая ведутся поиски. По официальным данным, 18 мая Владимира Ивасюка нашли повешенным в Брюховицком лесу под Львовом. Версия самоубийства сразу вызвала сомнения. Даже много лет спустя, 2019 года, экспертизы подтвердили: физически невозможно, чтобы человек совершил самоубийство таким образом (одна нога умершего упиралась в землю).



Мемориал на месте гибели Ивасюка / Фото из Википедии

Похороны Владимира Ивасюка

Похороны Владимира Ивасюка 22 мая 1979 года стали акцией гражданского протеста. Провести художника в последний путь приехали люди не только со Львовщины, но и со всей Украины. Поклонники придумывали разные истории, покупали билеты в другие города, чтобы только вырваться и попасть во Львов. Власть оказывала жесткое сопротивление. На вокзалах, автостанциях и улицах дежурили милиционеры и кагэбисты. Они делали все, чтобы задержать людей в дороге, оттянуть их прибытие и не допустить участия в траурном шествии. По всем учреждениям проводили партийные, комсомольские и профсоюзные собрания, чтобы помешать людям присутствовать.

Но попытки запугивания не сработали. Как вспоминал Любомир Крыса, муж родной сестры Владимира – Галины: "Я слышал от людей, как они говорили: "А чего вы мне должны запрещать на похороны пойти? Я пойду. А что сделаете? Сделаете – будем бороться". Это был первый несанкционированный митинг, предвестник более поздних массовых выступлений, по словам Крысы – "первое неповиновение людей власти, своеобразный протест, выраженный приходом на похороны".

В самом Львове царила атмосфера народного единства. Львовские таксисты не брали денег за проезд тем, кто ехал прощаться, а музыканты вечером отказались играть в ресторанах города. Дорога от дома Владимира до Лычаковского кладбища была устлана живыми цветами. Люди провожали композитора многоголосным пением "Слышишь, брат мой". Это был настоящий день траура, которого коммунисты боялись больше всего, ведь он мог перерасти в бунт.



Похороны Ивасюка / Фото со страницы памяти композитора

После похорон: круглосуточный караул КГБ

Последствия для участников той акции были жесткими. Многие люди после похорон остались без работы, некоторые оказались за решеткой. Даже после захоронения власть продолжала войну с памятью о художнике. У могилы Владимира Ивасюка круглосуточно дежурили сотрудники КГБ: они следили, кто приходит, и сжигали записки, которые люди оставляли. Несколько раз могилу оскверняли, на ней возникали пожары.

Запретное творчество

Более ста песен, собранные и обработанные народные произведения, музыка к спектаклям, камерные опусы – это наследие, которое оставил после себя 30-летний Владимир Ивасюк. Со времени его захоронения творчество художника попало под неофициальный запрет. Официальные сцены были для него закрыты. Но друзья, несмотря на все, исполняли его песни. "Червона рута", "Водограй" продолжали звучать на концертах и в помещениях.

Рекорд Луганщины на фестивале "Ты у меня единственная"

В 2021 году на центральной площади прифронтового Северодонецка более пяти тысяч человек одновременно исполнили "Червону руту" и установили рекорд во время фестиваля "Ты у меня единая".

Также эта композиция стала визитной карточкой украинской сборной по футболу в Лиге наций и отборочном турнире к Евро-2020.

Владимир Ивасюк ушел слишком рано, но он сделал невозможное, ведь заставил советский мир слушать и петь на украинском.