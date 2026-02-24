Трижды женился и имеет троих детей: что известно о личной жизни Владимира Остапчука
- Владимир Остапчук трижды женился: на Елене Войченко (2007-2020), Кристине Горняк (2020-2022) и Екатерине Полтавской, с которой имеет сына Тимофея.
- Скандалы вокруг Остапчука часто связаны с его личной жизнью, включая обвинения в измене и конфликты между женщинами.
Владимир Остапчук – известный украинский шоумен и ведущий. Его фамилия чаще всего становится заголовками прессы, когда в публичное пространство выносятся детали личной жизни или определенные скандалы.
Не так давно разгорелся очередной скандал между Кристиной Горняк (бывшей женой Остапчука) и Екатериной Остапчук (нынешней избранницей). На фоне этого 24 Канал решил рассказать, что известно о личной жизни шоумена и из-за чего начался спор между женщинами.
Первая женитьба и скандальный развод
С 2007 по 2020 год шоумен был в браке с Еленой Войченко. У пары родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Супруги задумывались над тем, чтобы навсегда переехать в Канаду, но после работы ведущим на Евровидении-2017 карьера Владимира начала резко расти, поэтому они решили остаться в Украине.
Но когда дело дошло до развода, то это дело стало громким на всю страну. Выяснилось, что Владимир изменял жене, более того, Елена уверяла, что Кристина Горняк – вторая жена Остапчука, стала поводом для их развода.
Сама же Кристина уверяла, что не была разлучницей. Войченко, чтод доказать правдивость своих слов, опубликовала в инстаграме скриншоты переписки Владимира и Горняк.
Переписка Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Скриншоты из инстаграм-сторис
Елена также рассказывала, что была жертвой психологического давления со стороны мужа. На рождении второго ребенка настаивал именно он, а во время беременности изменял с другой.
Впоследствии конфликт перерос на другой уровень, когда Остапчук угрожал, что отберет детей у бывшей жены, а также обвинения, что Елена якобы не является психически здоровым человеком.
В январе 2023 года ведущий в инстаграме попросил прощения у экс-супруги и поблагодарил ее за воспитание детей. Как известно, Елена с малышами живут за границей. По словам новой жены Остапчука, звездный отец общается с детьми каждую неделю. Как известно, женщина с детьми живет за границей, а в соцсетях не ведет активно свою страницу.
Брак с Кристиной Горняк
С Кристиной шоумен познакомился в Италии, где был на свадьбе в роли ведущего. Позже Горняк утверждала, что отношения между ними завязались тогда, когда муж развелся, однако слова первой жены свидетельствуют о другом.
От так, пара поженилась 15 октября 2020 года. Роскошная свадьба была только для ближайших друзей и родственников в одном из загородных ресторанов Киева.
Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Фото из соцсетей
Но семейная жизнь продлилась не долго, ведь 4 октября 2022 года Остапчуки развелись.
Инициатором развода стала сама Кристина, ведь по ее словам, во взаимоотношениях были определенные табу, которые Владимир нарушил. Она отметила, что это была неприемлемая ситуация.
Я очень принципиальный человек. Есть табу, которые я вообще не воспринимаю в отношениях, семье. Я не буду их терпеть. Это была ситуация,
– заявила экс-супруга Остапчука.
Теперь Кристина в соцсетях заявила, что готова говорить правду об отношениях с ведущим, причины развода, ведь она устала врать и себе, и людям.
Третий брак и рождение сына
Екатерина Полтавская рассказывала, что познакомилась с шоуменом, когда помогала разблокировать ему страницу в соцсетях. Владимир якобы долго уговаривал девушку сходить на свидание, а та колебалась, принимать ли приглашение.
Однако встреча таки состоялась, а на второй день Кристина переехала к Остапчуку. Что интересно, дату начала своей любви они считают 4 октября, день, когда шоумен развелся со второй женой.
В феврале 2023 года пара опубликовала фото из паспортного сервиса с надписью "Готово", что вызвало подозрения фанатов относительно их брака, а мужчина назвал этот день самым счастливым в его жизни.
Тогда новоиспеченные супруги заявили, что намерены переехать в дом, который Остапчук купил, будучи в браке с Горняк.
10 декабря 2024 года у Остапчуков родился сын Тимофей.
Главное о скандале между Горняк и Полтавской
- 22 февраля в результате российского обстрела Киевщины пострадал дом Владимира Остапчука и его бывшей жены Кристины Горняк. Женщина рассказала, что многое вложила в дом, поэтому ей больно от того, что произошло.
- После этого Екатерина Остапчук обвинила бывшую своего мужа в манипуляциях вокруг общего дома. По ее словам, Кристина пытается использовать ситуацию для личной выгоды.
- После этих заявлений разгорелся новый скандал. Если коротко, Горняк обвинила Владимира в эмоциональных издевательствах и измене, тогда как Екатерина Остапчук считает, что Кристина пытается разрушить их семью. Подробнее об этом скандале читайте по ссылке.