После почти трех лет споров Владимир Остапчук и Кристина Горняк наконец поставили точку в деле распределения общего имущества после развода.

Бывшие супруги смогли прийти к согласию без судебных процессов, как рассказала Кристина. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в Большом городе".

Так, в марте 2025 года Владимир Остапчук и его бывшая жена Кристина Горняк наконец решили вопрос общего дома. По договоренности, дом будет продан, а средства поделят пополам – каждому достанется половина.

Дом разделен согласно договору о разделе общего имущества супругов. Когда мы продадим дом, согласно этому договору, у каждого своя часть. У каждого по одной второй. Мы его целым продаем, а средства делим пополам,

– объяснила бывшая жена телеведущего.

Что известно об отношениях Кристины Горняк и Владимира Остапчука?