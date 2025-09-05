Бывшая жена Остапчука раскрыла, как им удалось поделить дом после почти 3 лет споров
- Владимир Остапчук и Кристина Горняк договорились продать общий дом и поделить средства после почти трех лет споров.
- Дом будет продан согласно договору о разделе общего имущества супругов, где каждый получит половину от продажи.
После почти трех лет споров Владимир Остапчук и Кристина Горняк наконец поставили точку в деле распределения общего имущества после развода.
Бывшие супруги смогли прийти к согласию без судебных процессов, как рассказала Кристина. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в Большом городе".
Так, в марте 2025 года Владимир Остапчук и его бывшая жена Кристина Горняк наконец решили вопрос общего дома. По договоренности, дом будет продан, а средства поделят пополам – каждому достанется половина.
Дом разделен согласно договору о разделе общего имущества супругов. Когда мы продадим дом, согласно этому договору, у каждого своя часть. У каждого по одной второй. Мы его целым продаем, а средства делим пополам,
– объяснила бывшая жена телеведущего.
Что известно об отношениях Кристины Горняк и Владимира Остапчука?
- Пара познакомилась летом 2019 года в Италии, где они познакомились.
- Уже осенью 2020-го влюбленные поженились, а через год приобрели просторный двухэтажный дом в пригороде Киева. Но их брак просуществовал недолго – в 2022 году супруги официально развелись.
- С тех пор самым большим спором оставался именно раздел недвижимости. Кристина не раз рассказывала, что Остапчук менял свое решение относительно имущества: то предлагал оставить дом ей, то отказывался от любых договоренностей. Она пыталась договориться без суда, потому что судебный процесс означал бы арест и "замораживание" дома.
- Теперь бывшие супруги смогли найти компромисс.