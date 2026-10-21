Владимир Остапчук объяснил, почему доверил своей беременной жене отвечать на упреки Горняк

Владимир Остапчук высказался после нового конфликта между его женой Екатериной и бывшей возлюбленной Кристиной Горняк. Ведущий заявил, что полностью поддерживает Екатерину. В то же время он объяснил, почему до сих пор не комментировал спор и не хочет возвращаться к обсуждению прошлого брака.

В сторис в инстаграме шоумен отреагировал на упреки в своем молчании. Он подчеркнул, что отсутствие публичных заявлений не означает отсутствия поддержки жены.

Полностью поддерживаю жену, ведь если я в сторис ничего не напишу, значит, не поддерживаю. Надо буквально каждый шаг выкладывать в интернет, ведь вне телефона жизни не существует,

– иронично написал Остапчук.

По словам ведущего, обсуждать события многолетней давности он не собирается, поскольку не хочет переносить прошлое в свою нынешнюю жизнь. Остапчук также заявил, что больше не желает превращать личное в публичный сериал, в котором ему приходится объяснять, что произошло и кто виноват.

Владимир Остапчук о Кристине Горняк / скриншот из инстаграма

Супруги решили, что их общую позицию будет озвучивать Екатерина. Владимир объяснил это тем, что жене как журналистке легче формулировать мысли в письменной форме.

У меня с письмом не очень получается. В микрофон я говорю лучше,

– отметил шоумен.

Остапчук добавил, что сейчас для него важнее быть рядом с семьей. По его словам, он наладил общение с детьми от первого брака и готовится снова стать отцом.

У меня скоро родится четвертый ребенок, я предпочитаю быть с женой дома, рядом с ней. Она так видит поддержку,

– подчеркнул Владимир.

Владимир Остапчук о своей жизни / скриншот из инстаграма

Напомним, поводом для нового обсуждения стали высказывания Кристины Горняк в первом выпуске "Холостяка-15". Рассказывая о браке с Остапчуком, она назвала его "очень страшным периодом жизни".

После этого Екатерина обвинила Горняк в ложных высказываниях и попытках привлечь внимание благодаря фамилии бывшего мужа. Ранее между ними уже возникали публичные споры по поводу дома, который Владимир и Кристина приобрели в браке.