Жена Остапчука показала, как семья обустроилась в Канаде после эмиграции

Ведущий Владимир Остапчук с семьей решил переехать из Украины. Жена шоумена поделилась первыми впечатлениями после эмиграции.

Владимир и Екатерина Остапчука уже прибыли в Монреаль, где и планируют проживать. Об этом жена шоумена рассказала в своем телеграм-канале.

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Сейчас семья ведущего поселилась во временном помещении. Супруги планируют найти комфортное жилье для длительного проживания.

Нынешние апартаменты имеют стильный вид и современный ремонт, как показала Екатерина. На кухне видно белоснежные шкафы и стол с мраморным узором. Из окон открывается красивый вид на город.



Вид на город / Фото из телеграмм-канала

В спальне – кровать с белой постелью и молочно-бордовый ковер. Также есть балкон.

В первый день Екатерина Остапчук также сходила в супермаркет. Покупки основных продуктов (хлеб, яйца, овощи и фрукты, мясо, снеки) на ближайшее время ей обошелся в более 5 тысяч гривен.

Если серьезно, то не знаю. Странные ощущения. Как будто это все не серьезно и мы приехали в отпуск,

– поделилась эмоциями от переезда жена шоумена.



Екатерина Остапчук показала покупки / Фото из телеграмм-канала

Почему Остапчуки решили эмигрировать?

В апреле этого года Екатерина Остапчук сообщила: она с мужем приняла решение о том, что эмигрирует в Канаду. Там также живут дети Владимира от первого брака: дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Супруги начали думать о переезде еще год назад. Решение окончательно приняли в конце февраля, когда дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк пострадал из-за обстрела.

Владимир Остапчук – многодетный отец и резидент Канады. Там он учился в университете, поэтому может работать преподавателем. К тому же шоумен не планирует забрасывать профессию ведущего.