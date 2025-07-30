Партнерша Владимира Остапчука рассказала, что мужчина наконец-то сделал ей предложение. Екатерина Полтавская поделилась, как это было.

Кроме того, рассекретила, сколько стоит ее кольцо. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Екатерины Остапчук.

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Так, о том, что Владимир сделал предложение любимой стало известно 29 июля. Екатерина Полтавская об этом написала в своем телеграм-канале. Как оказалось, Остапчук подарил женщине кольцо Tiffany, о котором она мечтала еще с детства.

Я знаю, сколько оно стоит, потому что присылала ему его давно еще. Мое стоит несколько десятков тысяч долларов. Но Tiffany – мой личный пунктик с детства. Честно, тогда мне казалось, что у меня никогда в жизни не будет такого кольца. Я думала, что это нереально. Мечтайте! Каждая из нас заслуживает лучшего,

– подчеркнула Полтавская.



Екатерина Остапчук рассказала, как шоумен сделал ей предложение / Скриншот из телеграм-канала

Екатерина добавила, что Владимир не снимал момент признания на камеру, потому что женщина не хотела этого, но отметила, что вскоре покажет подписчикам кольцо.

Что известно об отношениях Остапчука и Полтавской?