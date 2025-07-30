После рождения сына: Остапчук сделал предложение любимой с кольцом за несколько десятков тысяч долларов
- Владимир Остапчук сделал предложение Екатерине Полтавской с кольцом Tiffany стоимостью несколько десятков тысяч долларов, что было ее мечтой с детства.
- Екатерина и Владимир познакомились во время войны, начали официальные отношения 4 октября 2022 года, а 10 декабря 2024 года у них родился сын Тимофей.
Партнерша Владимира Остапчука рассказала, что мужчина наконец-то сделал ей предложение. Екатерина Полтавская поделилась, как это было.
Кроме того, рассекретила, сколько стоит ее кольцо. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Екатерины Остапчук.
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Так, о том, что Владимир сделал предложение любимой стало известно 29 июля. Екатерина Полтавская об этом написала в своем телеграм-канале. Как оказалось, Остапчук подарил женщине кольцо Tiffany, о котором она мечтала еще с детства.
Я знаю, сколько оно стоит, потому что присылала ему его давно еще. Мое стоит несколько десятков тысяч долларов. Но Tiffany – мой личный пунктик с детства. Честно, тогда мне казалось, что у меня никогда в жизни не будет такого кольца. Я думала, что это нереально. Мечтайте! Каждая из нас заслуживает лучшего,
– подчеркнула Полтавская.
Екатерина Остапчук рассказала, как шоумен сделал ей предложение / Скриншот из телеграм-канала
Екатерина добавила, что Владимир не снимал момент признания на камеру, потому что женщина не хотела этого, но отметила, что вскоре покажет подписчикам кольцо.
Что известно об отношениях Остапчука и Полтавской?
- Будущие супруги познакомились во время полномасштабной войны – девушка помогала Владимиру восстановить доступ к инстаграм-странице. Остапчук долго приглашал Катю на свидание, но она отказывала. В конце концов согласилась, и официально отношения они начали 4 октября 2022 года – в день, когда Владимир развелся со второй женой.
- Весной 2024 года Екатерина сообщила, что стала Остапчук.
- 10 декабря 2024 года у пары родился сын – Тимофей. Это третий ребенок для Владимира и первенец для Екатерины.