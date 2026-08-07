Анатолий Анатолич заявил, что Владимир Остапчук неожиданно заблокировал его в инстаграме

Шоумен Анатолий Анатолич рассказал о своих отношениях с коллегой Владимиром Остапчуком.

Оказалось, что их общение прервалось. Подробностями телеведущий поделился в интервью, которое вышло на YouTube-канале "РБК-Украина LIFE".

Ранее Анатолий Анатолич и Владимир Остапчук поддерживали довольно теплые отношения. Их даже можно было увидеть на совместных пробежках. После начала полномасштабной войны это общение не исчезло, а наоборот – укрепилось.

Весной этого года стало известно, что Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и сыном Тимофеем эмигрировали в Канаду.

Анатолич рассказал, что телеведущий без объяснений заблокировал его в инстаграме. Это стало для него полным шоком.

Ну просто заблокировал меня. При этом мы не ссорились с Владимиром лично,

– сказал ведущий.

Он предполагает, что Остапчук мог заблокировать его в инстаграме из-за позиции своей жены Екатерины. В то же время подробнее комментировать эту ситуацию он не стал.

Из-за каких-то взглядов его жены. Я не хочу в это вдаваться. Они туда переехали, эмигрировали в Канаду. Поэтому всем, кто за границей, желаю им счастья. Пусть они строят там себе карьеру. Не думаю, что нужно их тянуть сюда,

– сказал Анатолий Анатолич.

Интервью с Анатолием Анатоличем: смотрите видео онлайн

В то же время Анатолий Анатолич отметил, что в целом поддерживает хорошие отношения со многими украинскими звездами. Среди его друзей – Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Алексей Завгородний, Даниэль Салем, alyona alyona и другие.

Кстати, ранее Анатолий Анатолич ответил на упреки по поводу того, что не служит в армии.