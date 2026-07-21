Семья Остапчуков после переезда в Канаду снова собирает чемоданы
Екатерина и Владимир Остапчуки со своим маленьким сыном Тимофеем в начале лета покинули Украину и поселились в Канаде. За это время они успели арендовать дом, купить роскошный автомобиль, отдать ребенка в детский сад, но уже снова пакуют чемоданы.
В своем инстаграме Екатерина отвечала на вопросы подписчиков, и один из них спросил: "В какую страну планируете поехать следующей?". Ответ девушки оказался довольно неожиданным, ведь в другую страну семья планирует переехать надолго, хотя и не навсегда. А вот когда именно планируется переезд, жена ведущего не уточнила.
Планируем надолго в Испанию. У Вовы там несколько свадеб. Чтобы не летать туда-сюда,
– призналась Екатерина.
Похоже, у супругов дела идут неплохо. После Испании они также собираются ехать в Италию по той же причине – Владимир будет вести там свадьбу.
Честно говоря, так переезд воспринимается легче,
– добавила Екатерина в своем ответе.
Екатерина Остапчук рассказала о временном переезде в Испанию / фото из инстаграма
В этой же серии вопросов Екатерина перечислила плюсы и минусы жизни в Канаде, а точнее в Монреале, которые она уже успела заметить за этот короткий период. Из плюсов блогерка выделила безопасность, чистоту, отношение к людям и комфорт для воспитания детей. А вот минусы оказались довольно горькими.
Это не мой дом. Сложно привыкать ко всему новому. Нет ощущения своего. И де*ильная система с направлениями от врача на любую процедуру,
– добавила она.
Катя Остапчук рассказала о жизни в Монреале / фото из инстаграма
Ранее Остапчуки говорили, что задумались об эмиграции в Канаду еще год назад. Окончательное решение пара приняла из-за вражеского обстрела.