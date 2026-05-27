Владимир Ращук поразил похудением на 40 килограммов: как выглядит актер

Украинский актер Владимир Ращук рассказал, как ему удалось похудеть на 40 килограммов. Сейчас звезда сериала "Пограничники" весит 100 килограммов.

Об этом Ращук рассказал в интервью проекту "Наедине с Гламуром". Журналистка ТСН пообщалась с ним на гала-премьере фильма "Крещатик 48/2", в котором снялся актер.

Владимир Ращук рассказал, что процент жировой массы в его организме составляет около 10%. Актер тренируется три раза в неделю, однако ранее у него также были соревнования по бодибилдингу.

Сейчас уже могу нормально есть и спокойно тренироваться, а не жестко,

– отметил он.

Журналистка заметила, что у Ращука даже изменилось лицо, однако он заверил, что не делал никаких процедур. Актер поделился некоторыми секретами своего похудения.

Мне всегда казалось, что у меня широкая кость, но на самом деле это просто дисциплина. И немножко надо нормально питаться. Надо есть чистую, сбалансированную, необработанную пищу,

– подчеркнул Владимир.

