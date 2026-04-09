Я полюбил, – актер-воин Владимир Ращук бросил жену, которая полгода назад родила ему сына

Украинский актер Владимир Ращук объявил, что разошелся с женой Викторией Билан-Ращук. Полгода назад у супругов родился сын.

Владимир Ращук признался, что не любит публично говорить о личной жизни. Но долгое время об их паре ходили разные слухи, поэтому лучше сообщить правду. Подробностями актер и военный поделился на канале "КиноUA".

Ращук сообщил, что разошелся с женой. Актер предполагает, что это связано с тем, что у него изменились ценности и видение того, какой должна быть его жизнь.

Мы приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное. Считаю, что это как итог наших отношений, самый главный показатель. А то, что люди расходятся, – так бывает. Я хочу одного: чтобы все были счастливы – и Вика, и я. Мы этого заслуживаем,

– рассказал Владимир Ращук.

Воин признался, что сложности в отношениях с женой начались в период, когда она была беременной.

"Я полюбил. Кто-то говорит, что предатель, но вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а уже потом будете осуждать и рассказывать, как кому жить", – впервые рассказал Ращук.

Актер подтвердил, что сейчас находится в других отношениях. Однако все свободное время старается уделять сыну. Для него это самое главное.

Подкаст с Владимиром Ращуком: смотрите видео онлайн

Как заявление бывшего прокомментировала Виктория Билан-Ращук?

Виктория Билан-Ращук отреагировала на интервью бывшего мужа. Она опубликовала кадр из подкаста в в своем инстаграме и назвала обманом слова Ращука о личной жизни.

Ну что же, судя по абсолютной лжи о личной жизни, видимо, пришло время рассказать правду! Я долго молчала. Спасибо за зеленый свет,

– написала актриса.



Виктория Билан-Ращук о заявлении Владимира / Фото из инстаграм-сториз

Что известно об отношениях Владимира и Виктории Ращуков?