Об этом она сказала в комментарии Наталье Тур в программе "Тур звездами", которая вышла на ютуб-канале Радио Люкс.

Интересно Без телефонов и с проверками: известная певица удивила деталями встречи с Зеленским

Алина поделилась, что не вмешивалась в отношения экс-супруга и не пыталась контактировать с его девушкой.

Я решила, что каждая женщина должна пройти свой путь. И в момент влюбленности, кто бы что ни говорил, мы этого не видим. Любовь ослепляет... Мне жаль каждую, кто сталкивается с моральным насилием. Я не радуюсь и не злорадствую. Тем более там замешан мой ребенок. Я искренне желаю ей пережить это и двигаться дальше,

– сказала Шаманская.

Для справки! От отношений с Русланом Ханумаком у Алины Шаманской есть сын Артур, который родился в 2017 году.

Отдельно она рассказала о непростом периоде, связанном с сыном. По ее словам, она не всегда знала, что происходит с мальчиком во время пребывания с отцом, но замечала изменения в его поведении. Иногда ребенок возвращался домой в совершенно другом эмоциональном состоянии. Шаманская обращалась к психологам и пыталась помочь сыну прежде всего заботой и поддержкой.

К сожалению, это повлияло на мое состояние: почему я набрала вес, не выходила в люди... И, к сожалению, я должна принять, что это мне на всю жизнь. Будет одна или десятая девушка, но папа у Артура один. Что с этим делать, кроме как лечить сына своей любовью, хр*н знает,

– отметила знаменитость.

Новый выпуск шоу "Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Руслана Ханумака и Екатерины?