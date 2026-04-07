Об этом она сказала в комментарии Наталье Тур в программе "Тур звездами", которая вышла на ютуб-канале Радио Люкс.
Алина поделилась, что не вмешивалась в отношения экс-супруга и не пыталась контактировать с его девушкой.
Я решила, что каждая женщина должна пройти свой путь. И в момент влюбленности, кто бы что ни говорил, мы этого не видим. Любовь ослепляет... Мне жаль каждую, кто сталкивается с моральным насилием. Я не радуюсь и не злорадствую. Тем более там замешан мой ребенок. Я искренне желаю ей пережить это и двигаться дальше,
– сказала Шаманская.
Для справки! От отношений с Русланом Ханумаком у Алины Шаманской есть сын Артур, который родился в 2017 году.
Отдельно она рассказала о непростом периоде, связанном с сыном. По ее словам, она не всегда знала, что происходит с мальчиком во время пребывания с отцом, но замечала изменения в его поведении. Иногда ребенок возвращался домой в совершенно другом эмоциональном состоянии. Шаманская обращалась к психологам и пыталась помочь сыну прежде всего заботой и поддержкой.
К сожалению, это повлияло на мое состояние: почему я набрала вес, не выходила в люди... И, к сожалению, я должна принять, что это мне на всю жизнь. Будет одна или десятая девушка, но папа у Артура один. Что с этим делать, кроме как лечить сына своей любовью, хр*н знает,
– отметила знаменитость.
Что известно об отношениях Руслана Ханумака и Екатерины?
- Об их отношениях стало известно весной 2025 года. Тогда Екатерина сообщала, что они вместе уже около двух лет.
- Однако в марте 2026 года женщина публично заявила о завершении этих отношений. Екатерина опубликовала пост в инстаграм, где сообщила о намерении "поставить точку" в этой истории. В своей публикации женщина рассказала, что в отношениях возникали трудности из-за быта и совместного проживания с детьми. Также она вспомнила о финансовых проблемах – по ее словам, после увольнения с работы и изменений в жизни из-за этих отношений она оказалась в долгах.