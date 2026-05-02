Актер-военный Владимир Ращук ошеломил похудением: впечатляющие фото "до" и "после"

Владимир Ращук поразил поклонников кардинальной трансформацией. Актер-военный заметно поработал над собой – похудел и улучшил физическую форму.

Также поделился достижениями в новом виде деятельности. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Так, актер заметно улучшил свою физическую форму и увеличил мышечную массу.

Изменения – это ключевая идея моего формирования. Каждый раз, когда приходят трудные времена, я никогда никого не обвиняю, я задаю вопросы себе, бросаю себе вызов и начинаю меняться. И вот мое очередное испытание себя,

– написал Владимир Ращук и опубликовал фото "до и после" похудения.

Впоследствии в сторис он поделился, что принял участие в KYIV FITNESS FEST 2026 – большом спортивном событии и VIII Открытом чемпионате Украины по бодибилдингу и фитнесу, который организует Украинская федерация бодибилдинга и фитнеса (UFBF). Об этом указано на их сайте. Именно там состоялся дебют Владимира по бодибилдингу.



Владимир Ращук принял участие в KYIV FITNESS FEST 2026 / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Владимире Ращуке?

Это украинский актер родом из Мариуполя. С юности он много времени уделял спорту: занимался водным поло, волейболом и вольной борьбой. Также увлекался музыкой и играл на различных инструментах.

Образование получил в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Еще во время учебы начал работать в театре имени Леси Украинки.

Сейчас Ращук – актер театра и кино. Зрители могли видеть его в фильмах и сериалах "Пограничники", "Ворон и Воробьев", "Отступники", "Конотопская ведьма", "Позывной "Тамада"" и других.

После начала полномасштабной войны Владимир служил в батальоне "Свобода" 4-й бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины и участвовал в боях на Киевщине и Донетчине. Сейчас имеет статус ветерана войны.