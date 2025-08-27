Владимир Завадюк поделился новой фотографией со своим бойфрендом Павлом. Продюсер также рассказал, что их соединило.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Завадюка. Пара сделала фото на одной из улиц Киева.

Владимир и Павел позировали в вышиванках. Продюсер надел светлую рубашку, бежевые шорты, а свой образ дополнил солнцезащитными очками и яркой оранжевой сумкой. Его бойфренд для выхода выбрал total black look.

Красивые мы вместе и смелые. Думал вчера особенно, что, кроме жажды и любви, нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без Павла я бы не смог так искренне и по-настоящему подсветить свое настоящее красочное "я",

– подписал фото Завадюк.

Владимир Завадюк и его бойфренд Павел / Фото из инстаграма продюсера

Когда Владимир Завадюк совершил каминг-аут?

Владимир Завадюк совершил каминг-аут весной 2023 года. Продюсер признался, что было нелегко открыто заговорить о своей сексуальной ориентации, но отметил, что это о смелости быть собой.

Что такое каминг-аут?

Каминг-аут – ситуация, когда человек перестает скрывать собственную сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.



