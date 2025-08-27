Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Завадюка. Пара сделала фото на одной из улиц Киева.

Владимир и Павел позировали в вышиванках. Продюсер надел светлую рубашку, бежевые шорты, а свой образ дополнил солнцезащитными очками и яркой оранжевой сумкой. Его бойфренд для выхода выбрал total black look.

Красивые мы вместе и смелые. Думал вчера особенно, что, кроме жажды и любви, нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без Павла я бы не смог так искренне и по-настоящему подсветить свое настоящее красочное "я",

– подписал фото Завадюк.

Владимир Завадюк и его бойфренд Павел / Фото из инстаграма продюсера

Когда Владимир Завадюк совершил каминг-аут?

Владимир Завадюк совершил каминг-аут весной 2023 года. Продюсер признался, что было нелегко открыто заговорить о своей сексуальной ориентации, но отметил, что это о смелости быть собой.

Что такое каминг-аут?

Каминг-аут – ситуация, когда человек перестает скрывать собственную сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.



Источник: общественная организация "Инсайт".