Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Завадюка. Пара сделала фото на одной из улиц Киева.
Владимир и Павел позировали в вышиванках. Продюсер надел светлую рубашку, бежевые шорты, а свой образ дополнил солнцезащитными очками и яркой оранжевой сумкой. Его бойфренд для выхода выбрал total black look.
Красивые мы вместе и смелые. Думал вчера особенно, что, кроме жажды и любви, нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без Павла я бы не смог так искренне и по-настоящему подсветить свое настоящее красочное "я",
– подписал фото Завадюк.
Владимир Завадюк и его бойфренд Павел / Фото из инстаграма продюсера
Когда Владимир Завадюк совершил каминг-аут?
Владимир Завадюк совершил каминг-аут весной 2023 года. Продюсер признался, что было нелегко открыто заговорить о своей сексуальной ориентации, но отметил, что это о смелости быть собой.
Что такое каминг-аут?
Каминг-аут – ситуация, когда человек перестает скрывать собственную сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.
Источник: общественная организация "Инсайт".
Ранее Завадюк рассказывал, как каминг-аут изменил его жизнь. Продюсер начал чувствовать себя свободно, почувствовал поддержку от коллег и расширил свой круг общения.
"Я научился делать комплименты свободно, спрашивать у людей об их границах больше. Для того, чтобы никому не вредить. Чтобы быть свободным, но в то же время уважать чужие границы и говорить открыто о своих. Меня наконец приняла мама. И теперь мы с ней говорим о моем личном как друзья", – признавался Владимир.