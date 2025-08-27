Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Завадюка. Пара зробила фото на одній із вулиць Києва.
Володимир і Павло позували у вишиванках. Продюсер одягнув світлу сорочку, бежеві шорти, а свій образ доповнив сонцезахисними окулярами і яскравою помаранчевою сумкою. Його бойфренд для виходу обрав total black look.
Гарні ми разом і сміливі. Думав учора особливо, що, окрім жаги та кохання, нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг так щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте "я",
– підписав фото Завадюк.
Володимир Завадюк і його бойфренд Павло / Фото з інстаграму продюсера
Коли Володимир Завадюк здійснив камінг-аут?
Володимир Завадюк здійснив камінг-аут навесні 2023 року. Продюсер зізнався, що було нелегко відкрито заговорити про свою сексуальну орієнтацію, але наголосив, що це про сміливість бути собою.
Що таке камінг-аут?
Камінг-аут – ситуація, коли людина перестає приховувати власну сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність.
Джерело: громадська організація"Інсайт".
Раніше Завадюк розповідав, як камінг-аут змінив його життя. Продюсер почав почуватися вільно, відчув підтримку від колег і розширив своє коло спілкування.
"Я навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі більше. Для того, щоб нікому не шкодити. Щоб бути вільним, але водночас поважати чужі кордони та говорити відкрито про свої. Мене нарешті прийняла мама. І тепер ми з нею говоримо про моє особисте як друзі", – зізнавався Володимир.