Артистка показала фото з невідомим чоловіком. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Lida Lee заінтригувала підписників, поділившись фотографією, на якій тримає загадкового чоловіка за руку. Його обличчя співачка приховала, інші подробиці теж не розкрила, лише додала емоджі сердечка.

Lida Lee натякнула на новий роман / Скриншот з інстаграму співачки

До того Lida Lee опублікувала світлину, на якій їй роблять укладку. Співачка сидить на ліжку, тримає в руках стаканчик з напоєм і усміхається. Підписом до фото вона теж натякнула на зміни в особистому житті:

Немає що сказати. Все видно по очах,

– написала Lida Lee.

Lida Lee натякнула, що більше не самотня / Скриншот з інстаграму співачки

Що відомо про особисте життя Lida Lee?

Нагадаємо, що у 2021 році Lida Lee зізналась, що два з половиною роки перебувала в аб'юзивних стосунках. Партнер знецінював її як жінку і як співачку. Артистка зазначила, що психологічного аб'юзу було багато.

У 2023 році Lida Lee повідомила, що розійшлась з бойфрендом, з яким зустрічалася п'ять років. Вони зрозуміли, що стосунки стали дружніми, а не романтичними, що й стало причиною розриву.

Деякий час Lida Lee приписували роман з Даніелем Салемом, однак військовослужбовець ділився, що їх пов'язує лише дружба. Сама ж співачка розповідала, що він підтримав її у складний період життя.