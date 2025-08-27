Артистка показала фото с неизвестным мужчиной. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Lida Lee заинтриговала подписчиков, поделившись фотографией, на которой держит загадочного мужчину за руку. Его лицо певица скрыла, другие подробности тоже не раскрыла, лишь добавила эмоджи сердечка.

Lida Lee намекнула на новый роман / Скриншот из инстаграма певицы

До того Lida Lee опубликовала фотографию, на которой ей делают укладку. Певица сидит на кровати, держит в руках стаканчик с напитком и улыбается. Подписью к фото она тоже намекнула на изменения в личной жизни:

Нечего сказать. Все видно по глазам,

– написала Lida Lee.

Lida Lee намекнула, что больше не одинока / Скриншот из инстаграма певицы

Что известно о личной жизни Lida Lee?

Напомним, что в 2021 году Lida Lee призналась, что два с половиной года находилась в абьюзивных отношениях. Партнер обесценивал ее как женщину и как певицу. Артистка отметила, что психологического абьюза было много.

В 2023 году Lida Lee сообщила, что разошлась с бойфрендом, с которым встречалась пять лет. Они поняли, что отношения стали дружескими, а не романтическими, что и стало причиной разрыва.

Некоторое время Lida Lee приписывали роман с Даниэлем Салемом, однако военнослужащий делился, что их связывает только дружба. Сама же певица рассказывала, что он поддержал ее в сложный период жизни.