Володимир Завадюк поділився новою фотографією зі своїм бойфрендом Павлом. Продюсер також розповів, що їх поєднало.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Завадюка. Пара зробила фото на одній із вулиць Києва.

Дивіться також Lida Lee натякнула на новий роман: фото співачки з загадковим чоловіком

Володимир і Павло позували у вишиванках. Продюсер одягнув світлу сорочку, бежеві шорти, а свій образ доповнив сонцезахисними окулярами і яскравою помаранчевою сумкою. Його бойфренд для виходу обрав total black look.

Гарні ми разом і сміливі. Думав учора особливо, що, окрім жаги та кохання, нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг так щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте "я",

– підписав фото Завадюк.

Володимир Завадюк і його бойфренд Павло / Фото з інстаграму продюсера

Коли Володимир Завадюк здійснив камінг-аут?

Володимир Завадюк здійснив камінг-аут навесні 2023 року. Продюсер зізнався, що було нелегко відкрито заговорити про свою сексуальну орієнтацію, але наголосив, що це про сміливість бути собою.

Що таке камінг-аут?

Камінг-аут – ситуація, коли людина перестає приховувати власну сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність.



Джерело: громадська організація"Інсайт".