Гарні ми разом і сміливі, – Володимир Завадюк замилував новим фото з бойфрендом
- Володимир Завадюк поділився фотографією зі своїм бойфрендом Павлом, зробленою на одній із вулиць Києва.
- Завадюк розповів, що їх об'єднує сміливість бути собою, окрім жаги та кохання.
Володимир Завадюк поділився новою фотографією зі своїм бойфрендом Павлом. Продюсер також розповів, що їх поєднало.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Завадюка. Пара зробила фото на одній із вулиць Києва.
Володимир і Павло позували у вишиванках. Продюсер одягнув світлу сорочку, бежеві шорти, а свій образ доповнив сонцезахисними окулярами і яскравою помаранчевою сумкою. Його бойфренд для виходу обрав total black look.
Гарні ми разом і сміливі. Думав учора особливо, що, окрім жаги та кохання, нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг так щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте "я",
– підписав фото Завадюк.
Коли Володимир Завадюк здійснив камінг-аут?
Володимир Завадюк здійснив камінг-аут навесні 2023 року. Продюсер зізнався, що було нелегко відкрито заговорити про свою сексуальну орієнтацію, але наголосив, що це про сміливість бути собою.
Що таке камінг-аут?
Камінг-аут – ситуація, коли людина перестає приховувати власну сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність.
Джерело: громадська організація"Інсайт".
Раніше Завадюк розповідав, як камінг-аут змінив його життя. Продюсер почав почуватися вільно, відчув підтримку від колег і розширив своє коло спілкування.
"Я навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі більше. Для того, щоб нікому не шкодити. Щоб бути вільним, але водночас поважати чужі кордони та говорити відкрито про свої. Мене нарешті прийняла мама. І тепер ми з нею говоримо про моє особисте як друзі", – зізнавався Володимир.