Владимир Завадюк уходит с "1+1" после 12 лет работы

Владимир Завадюк уходит с телеканала "1+1" после 12 лет работы. Он покидает должность руководителя департамента Big Brave Events.

Об этом Завадюк сообщил в инстаграме, пишет 24 Канал. 31 декабря его последний рабочий день.

Это был невероятный путь с уникальными людьми. Путь, который сформировал меня. Но дальше меня ждет новая миссия, о которой я вскоре смогу рассказать. А пока я иду в будущее. В прямом и переносном смысле этого слова. Туда, где можно будет творить смело, как я люблю. И двигаться к своей визии дальше. Воплощая миссии, новые и амбициозные,

– поделился Владимир Завадюк.

Он поблагодарил телеканал "1+1" за годы сотрудничества.

Владимир Завадюк уходит "1+1" / Скриншоты из инстаграма продюсера

Продюсер также опубликовал сообщение, где высказался о своем увольнении. Он вспомнил, что пришел на "1+1" в 25 лет. Завадюка пригласил Александр Ткаченко, который был гендиректором группы каналов "1+1 Media".

А иду человеком с миссией создавать особенное. И это не только о телешоу. Ухожу с благодарностью "плюсам". Она безгранична. Ухожу человеком. Живым. Настоящим. Неидеальным. Для кого-то даже немного пришелеповатым. Извините, если кого-то обидел за это время. И спасибо всем, кто вдохновлял. И я хочу поделиться этим с вами,

– отметил он.

Владимир поблагодарил людей, которые были рядом на протяжении 12 лет: тем, кто поддерживал, и тем, кто не понимал, друзьям и врагам. Продюсер подчеркнул, что вместе с командой создал много проектов, в частности шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами", благотворительный марафон Save Ukraine, который во время войны посмотрели более 80 миллионов человек.

Наши проекты формировали поколения, вкус, генерацию шоубизнеса, паблики, ценности, сплетни, колабы, культуру, группы, толерантность. Кого-то они влюбляли, а кого-то слили. Что тоже абсолютно нормально,

– добавил продюсер.

Завадюк гордится работой своей команды в последние годы, ведь были вызовы, которые казались невозможными, однако задуманное все равно удавалось реализовать. Он отметил, что люди – это самое важное.

Впереди новый путь и новые истории, которыми я непременно буду делиться. Я иду в будущее со своими людьми. Создавать будущее. Создавать новые миры. И это теперь не только о ТВ,

– подытожил Завадюк.

В комментариях под заметкой Владимира Завадюка поддержали Даша Квиткова, Оля Цибульская, Надя Дорофеева, Юлия Санина, Наталья Островская, Неля Шовкопляс, Антон Нестерко и другие.

Напомним, что еще в конце сентября портал МУЗВАР сообщал, что Владимир Завадюк уходит с должности. Напоследок продюсер создал благотворительный предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами".

Что известно о спецвыпуске "Танцев со звездами"?