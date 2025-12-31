Про це Завадюк повідомив в інстаграмі, пише 24 Канал. 31 грудня його останній робочий день.

Це був неймовірний шлях з унікальними людьми. Шлях, який сформував мене. Але далі мене чекає нова місія, про яку я невдовзі зможу розказати. А поки я йду в майбутнє. У прямому та переносному сенсі цього слова. Туди, де можна буде творити сміливо, як я люблю. І рухатися до своєї візії далі. Втілюючи місії, нові й амбітні,

– поділився Володимир Завадюк.

Він подякував телеканалу "1+1" за роки співпраці.

Володимир Завадюк йде "1+1" / Скриншоти з інстаграму продюсера

Продюсер також опублікував допис, де висловився про своє звільнення. Він пригадав, що прийшов на "1+1" у 25 років. Завадюка запросив Олександр Ткаченко, який був гендиректором групи каналів "1+1 Media".

А йду людиною з місією створювати особливе. І це не тільки про телешоу. Йду з вдячністю "плюсам". Вона безмежна. Йду людиною. Живою. Справжньою. Неідеальною. Для когось навіть трохи пришелепкуватою. Вибачте, якщо когось образив за цей час. І дякую всім, хто надихав. І я хочу поділитися цим із вами,

– зазначив він.

Володимир подякував людям, які були поруч протягом 12 років: тим, хто підтримував, і тим, хто не розумів, друзям і ворогам. Продюсер підкреслив, що разом з командою створив багато проєктів, зокрема шоу "Голос країни" і "Танці з зірками", благодійний марафон Save Ukraine, який під час війни переглянули понад 80 мільйонів людей.

Наші проєкти формували покоління, смак, генерацію шоубізнесу, пабліки, цінності, плітки, колаби, культуру, гурти, толерантність. Когось вони закохували, а когось злили. Що теж абсолютно нормально,

– додав продюсер.

Завадюк пишається роботою своєї команди в останні роки, адже були виклики, які здавалися неможливими, проте задумане все одно вдавалося реалізувати. Він наголосив, що люди – це найважливіше.

Попереду новий шлях і нові історії, якими я неодмінно буду ділитися. Я йду в майбутнє зі своїми людьми. Створювати майбутнє. Створювати нові світи. І це тепер не лише про ТБ,

– підсумував Завадюк.

У коментарях під дописом Володимира Завадюка підтримали Даша Квіткова, Оля Цибульська, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Наталія Островська, Неля Шовкопляс, Антон Нестерко та інші.

Нагадаємо, що ще наприкінці вересня портал МУЗВАР повідомляв, що Володимир Завадюк йде з посади. Наостанок продюсер створив благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками".

